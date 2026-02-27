我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《陽光女子合唱團》台北大巨蛋感恩謝票會現場。（圖／記者黃聖凱攝影）

《陽光女子合唱團》謝票會登場！弱視影迷爆哭5回

▲許多影迷擠爆台北大巨蛋影城，只為一睹《陽光女子合唱團》主演們丰采。（圖／記者黃聖凱攝影）

▲《陽光女子合唱團》全台票房票房狂破6.7億，240萬人次觀看。（圖／壹壹喜喜提供）

📢 𝟐／𝟐𝟕（五）感恩謝票會台北場

電影《陽光女子合唱團》票房狂破6.7億！今（27）日逢228連假首日，導演林孝謙 、編劇呂安弦、陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚等將於下午3時30分出席台北大巨蛋「感恩謝票會」，會前特此舉行迎財神記者會，期盼電影聲量再衝高峰。稍早《NOWNEWS今日新聞》記者實地勘察，上百名粉絲擠爆現場，一名先天弱視的林小姐上午便早早排隊，受訪透露看了五次《陽光女子合唱團》，被劇中陳意涵母女情打動流淚，深有感觸。《NOWNEWS今日新聞》記者今下午1時抵達台北大巨蛋，《陽光女子合唱團》感恩謝票會200位號碼牌早發放完畢，不少粉絲駐留在會場二樓，也有粉絲到了四樓想參與稍晚的迎財神記者會，影迷的熱情近乎包覆滿台北大巨蛋。林小姐獨自一人抵達現場，稍早接受《NOWNEWS今日新聞》訪問談道，自來自板橋的她，從小便有先天弱視，左右兩眼都有，後經歷千辛萬苦矯正、開刀動手術，才得以看得清楚，並需要長久戴眼鏡維持視力健全，相當不易。然而，林小姐的自身經歷，恰巧與《陽光女子合唱團》陳意涵女兒「芸熙」一樣，先天性弱視恐造成永久視力損害，掀起林小姐強烈共鳴，內心酸楚湧上，每看一次就哭一次，足足看了五次，正在考慮第六刷，非常喜愛該部電影。林小姐從包包裡拿出三張海報，包括《陽光女子合唱團》劇照中的安心亞、鍾欣凌及何曼希，其中還有親筆簽名，每次看完電影，都積極分享觀後感，先前影人見面會更送上10幾張親寫卡片，給予導演與主演群們鼓勵，非常有愛。《陽光女子合唱團》上映累計58天，票房狂破6.7億，240萬人次觀看，持續寫下台灣影史紀錄，林小姐也信心喊話，期望票房繼續衝高，有望7億、7.5億。另外，下月1日同樣再至台中、高雄舉行謝票會，劇組一心滿足全台影迷。