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馬來西亞近期持續高溫，北部地區尤為明顯，檳城更出現民眾將冰塊倒入水中洗澡的「冰浴」現象，帶動當地冰塊需求大幅攀升，不少業者直呼供不應求。高溫催出冰浴新需求根據當地媒體報導，檳城一名經營冰塊生意的業者莫哈末伊本表示，自開齋節以來，訂單明顯增加，銷量遠高於往年同期。以去年同期為例，僅售出約450包冰塊，但今年需求持續攀升，幾乎從早忙到晚。他指出，不少顧客一天內會多次上門購買冰塊，詢問用途後才發現，多數並非用於飲用，而是加入水中進行「冰浴」降溫。部分民眾認為，相較於到河邊或海邊消暑，這種方式更直接，也更有降溫效果。莫哈末伊本透露，目前每日冰塊銷量已增加至700至800包，因此不得不額外備貨，每天增加300至450包庫存，以應付市場需求。他也坦言，若需求持續攀升，價格可能進一步調整。目前每包冰塊售價為4令吉（約新台幣32元），但受到柴油價格上漲影響，運輸成本增加，他不排除在開齋節第10天前將價格上調0.50令吉（約新台幣4元）。據了解，西馬柴油價格近期調漲0.80令吉至每公升5.52令吉（約新台幣44元），也成為成本壓力來源之一。