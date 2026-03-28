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泰國一起校園安全事件引發社會關注，一名14歲少女在未經監護人同意下離校後發生機車事故不幸身亡。由於校方未事先通知監護人即批准學生離校，外界質疑校園安全與通報機制出現漏洞，並呼籲展開全面調查。事件發生於2月6日，少女當天正常到校上課，下午約3點20分，監護人致電聯繫時，卻由救援人員接聽，告知少女已在密特拉帕路發生車禍，與一輛廂型車碰撞，送醫前即宣告不治。後續調查發現，少女曾以手寫紙條向學校請假，表示將與叔叔外出處理私事，並獲教師簽名同意。不過家屬指出，叔叔對此毫不知情。監視器畫面則顯示，少女實際是與朋友離校外出看電影，與請假理由明顯不符。少女由43歲的阿姨擔任法定監護人，自小由其撫養長大。家屬強調，過去已多次要求校方在學生離校前必須聯繫監護人確認，但這次卻未落實相關程序，導致憾事發生。事件曝光後，家屬曾向校方詢問核准離校的教師身分，但未獲明確回應。少女喪禮過後，校方也未向家屬正式致歉。此外，家屬還指控有教師在事後發表不當言論，進一步引發不滿。此案已引起泰國相關單位關注，並由兒童與婦女保護基金會介入協助，外界也要求教育主管機關檢討校園請假與學生安全管理制度，避免類似悲劇再次發生。