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▲福士蒼汰憑183公分高䠷身形、深邃五官和清爽氣質迷倒大批粉絲。（圖／記者邱曾其攝影）

▲▼被問每次來台灣必吃的美食，福士蒼汰完全沒有思考，秒回是小籠包。（圖／記者邱曾其攝影）

日本男神福士蒼汰曾經演出《假面騎士Fourze》、《愛情怎麼翻譯？》等劇，憑183公分高䠷身形、深邃五官和清爽氣質迷倒大批粉絲，他今（28）日受邀來台參加時尚雜誌《GQ Taiwan》年度西裝盛事「2026 GQ Suit Walk」，大秀中文之外，還大呼台灣的小籠包太美味，「我現在就想衝去吃！」福士蒼汰去年來台拍攝電影《花臉貓：修羅道》，對台灣並不陌生，也學了不少中文，他今天現身受訪活力滿滿，一開口就用流利的中文跟大家打招呼：「大家好我是福士蒼汰，很高興來到台灣！」還可以講出「電影」、「花臉貓」等單字。上次來台因為工作滿檔，沒時間在走訪台灣鬧區，福士蒼汰表示，今天不只來到台北101，還參加遊行，讓他興奮地說：「今天能夠有這樣的機會擔任活動大使，走在信義區街頭，非常非常開心，每位參加者的熱情我都有感受到！」被問及每次來台灣必吃的美食，福士蒼汰完全沒有思考，秒回：「小籠包！台灣的小籠包真的很好吃！我現在就想衝去吃！」而他下台時，不忘跟周圍的粉絲打招呼，邊揮手邊用中文說：「再見！」親民又真誠的性格圈粉不少民眾。