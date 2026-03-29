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▲李珠珢來台後，曾傳出耍大牌、公主病等爭議。（圖／記者林柏年攝影）

韓籍啦啦隊女神李珠珢，日前告別韓職LG雙子，並來台繼續為富邦悍將啦啦隊Fubon Angels應援，似乎是決定ALL IN台灣。而日前在記者會時，她也以中文向球迷打招呼，還因為太緊張，忍不住哭出來，讓粉絲都很心疼。回顧李珠珢的應援之路，因為三振舞爆紅後，受邀來台發展，但不料似乎因行程太忙，曾在站C位跳舞時頻忘舞步，因此引發大量批評。李珠珢2024年為起亞虎（KIA Tigers）應援時，在補妝聽到「三振舞」的改編歌曲〈My Lecon〉後，立刻放下粉餅起身跳舞，這種極反差的「冷靜與熱情」被粉絲拍下並上傳，魔性可愛的樣子迅速瘋傳，還在YouTube創下超過9300萬次觀看，瞬間讓她在亞洲爆紅。該影片也讓李珠珢成為新一代啦啦隊女神，甚至有了「AI女神」的稱號，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，也因此多次邀請李珠珢來台應援，並終於在2025年1月簽下合約，正式進軍台灣。李珠珢一來台，就成為最紅啦啦隊女神之一，但不料之後卻因班表過少等爭議，出現不少批評聲浪，甚至傳出「非C位不站」、「耍大牌」、「公主病」等傳聞。然而，在爭議頻爆之際，李珠珢又於應援時出包，在去年8月於主場跳開場舞時，她被安排站在C位，卻疑似忘記舞步，當全體舞蹈進入V字隊形時，頻頻回頭偷瞄其他隊友、動作接連出錯，就連結尾定格也做錯，本人也對此感到非常懊惱，最後只能尷尬摀臉收場。這次的失誤，也引來更多罵聲，質疑她1個月僅應援3場，卻仍出現狀況，表現難讓人滿意，直言「站C位還可以這麼混，真的很不行」。而在去年多次因班表過少、舞蹈出錯等，讓台灣球迷不滿後，李珠珢也在今年宣布離開LG雙子，暫時離開韓國應援舞台，將工作重心全面轉向台灣，讓台灣球迷都非常驚喜。李珠珢也在日前現身Fubon Angels開季發布會時，用中文和大家打招呼，但卻因為太久沒見粉絲太緊張，手不停發抖，甚至一度落淚，讓大家都很心疼。李珠珢也承諾今年應援場次會比去年多，但目前4月班表仍只有3天班，再度引發熱議，但有粉絲認為，應該是有尚未公開的其他活動，喊話大家先別著急。