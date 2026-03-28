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國民黨台中市長電話民調定於25至31日展開，但有民眾指出，至今尚未接到民調電話，倒是先接到昔日罷免楊瓊瓔的罷團圖卡，呼籲「一起守護孝順的女孩楊瓊瓔」，讓人懷疑這是反串，還是刻意干擾國民黨選舉布局，為民進黨提名的何欣純鋪路？市議員參選人許育璿擔憂，藍營支持者若被罷團誤導或操作，恐將影響民調真實性。藍營台中市長電話民調定於3月最後7天展開，江啟臣與楊瓊瓔都呼籲支持者這7天的晚上盡量減少外出、在家守住電話。綠營的多個群組也沒閒著，早早就號召在藍營進行民調時「支持楊瓊瓔」，年底大選時「票投何欣純」。江啟臣子弟兵許育璿今（28）日中午與江啟臣、黃健豪立委合體開直播，呼籲支持者在最後階段一定要顧電話支持江啟臣。直播後他忍不住批評罷團去年把楊瓊瓔罵得一無是處，如今為了操弄選舉又捧上天，不怕精神錯亂嗎？許育璿擔憂，在綠營和罷團刻意操弄下，民眾可能會被誤導，若選情因操作而分裂，對於延續盧秀燕既有建設，可能產生不利影響。