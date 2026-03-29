台灣虎航繼宣告「訂閱制」內容後，也宣布推出一年一度的復活節促銷，全航線都有。具備尊榮虎資格的會員可於3月31日透過專屬購票網頁優先購票，單程未稅100元起；4月1日至4月2日則開放全虎迷搶票，全航線單程未稅1000元起，可購買2026年3月31日至10月24日之優惠價機位。
虎航此次復活節促銷活動，涵蓋日本、韓國、泰國、越南等全航線優惠。分兩梯次促銷，其中最優惠即是「尊榮虎VIP」會員，享有3月31日優先開搶。需注意的是，此次限定必須限購來回，無法購買單程。
🟡台灣虎航復活節促銷內容一覽：
📍「尊榮虎VIP」優先開搶：
VIP封館日期：2026年3月31 日10:00–23:59（限時一天）
旅遊期間：2026年3月31日–2026年10月24日
優惠內容：全航線單程未稅價100元 / 1000元/ 1500元起（限購來回）
📍「全虎迷」一起搶：
開賣時間：2026年4月1日 10:00–2026年4月2日23:59
旅遊期間：2026年4月1日–2026年10月24日
優惠內容：全航線單程未稅價1000 / 1500 元起（限購來回）
長榮航空春季優惠77折起 飛東京未稅9865元起
另外，長榮航空也有「春季啟航 即刻起飛」限時優惠，購買2026年8月31日前從台灣地區出發的指定航線，即刻享優惠票價77折起，優惠到至4月20日23：59止。
長榮航空推出春季旅展精選航線77折優惠，熱門亞洲航線，包括桃園－曼谷來回最低只要4695元起）未稅）、桃園－釜山來回最低6245元起（未稅）、桃園－神戶來回最低8381元起（未稅）、桃園－東京來回最低只要9865元起（未稅）。美澳航線也有超值優惠，包括桃園－布里斯本來回最低1萬7024元起（未稅）、桃園－西雅圖來回最低2萬3738元起（含稅），桃園－舊金山來回最低也只要2萬4349元起（含稅）。
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📍「尊榮虎VIP」優先開搶：
VIP封館日期：2026年3月31 日10:00–23:59（限時一天）
旅遊期間：2026年3月31日–2026年10月24日
優惠內容：全航線單程未稅價100元 / 1000元/ 1500元起（限購來回）
📍「全虎迷」一起搶：
開賣時間：2026年4月1日 10:00–2026年4月2日23:59
旅遊期間：2026年4月1日–2026年10月24日
優惠內容：全航線單程未稅價1000 / 1500 元起（限購來回）
長榮航空春季優惠77折起 飛東京未稅9865元起
另外，長榮航空也有「春季啟航 即刻起飛」限時優惠，購買2026年8月31日前從台灣地區出發的指定航線，即刻享優惠票價77折起，優惠到至4月20日23：59止。
長榮航空推出春季旅展精選航線77折優惠，熱門亞洲航線，包括桃園－曼谷來回最低只要4695元起）未稅）、桃園－釜山來回最低6245元起（未稅）、桃園－神戶來回最低8381元起（未稅）、桃園－東京來回最低只要9865元起（未稅）。美澳航線也有超值優惠，包括桃園－布里斯本來回最低1萬7024元起（未稅）、桃園－西雅圖來回最低2萬3738元起（含稅），桃園－舊金山來回最低也只要2萬4349元起（含稅）。