台灣虎航今（27）日宣布推出全台航空業首創的新服務「Team Tiger訂閱制」方案，首波將在3月30日中午12:00開賣，訂閱服務分成3款方案，最便宜的「TEAM Lite」每月僅需1588元，即可每年獲得4組來回機票兌換（每季1組，可抵機票單程4000元、來回8000元），最高為月費3588元，再加上年付7799元訂閱費，可換12組來回機票（每月1組）。虎航表示，機票優惠將可下殺最優53折。而旅遊達人「傑西大叔」則提到，3方案中，可能消費者比較願意接受最便宜月費的「TEAM Lite」，而限制來回要同一個航點（城市）與當個週期要完成飛行最讓網友們感到不便。
台灣虎航推出的3款訂閱方案，都可享有機票優惠，且訂閱制會員還能以超值價格，額外加訂30公斤託運行李額度，最低月付僅807元起。凡訂閱最高規格「TEAM Max」方案並完成登記的會員，還有機會獲得台灣虎航專屬機師箱一件，限量10名，數量有限，送完為止。
縱觀此次虎航訂閱制方案，其中的「TEAM Lite」方案，月付1588元，不需訂閱費，每年獲得4組來回機票兌換優惠，等於旅客每季可用4764元的費用，即可獲得1組價值8000元的來回機票，因此不計算行李費用，等於光是機票就能享有59折之優惠。
旅遊達人：訂閱制適合說走就走的旅客
旅遊達人「傑西大叔」則認為，大部分消費者可能比較願意試試這個最低價位的「TEAM Lite」方案，除了每月費用較低、不易造成太大壓力之外，最大考量原因是虎航規定必須在週期內要用掉該張（或該組）機票，傑西大叔覺得包含他自己在內大部分人都無法每個月飛出國一趟，因此恐怕買「TEAM Max」方案的人不多。而《NOWNEWS》記者也幾乎每年都搭乘虎航平均2、3次，記者認為「TEAM Max」額外給的優先報到、優先登機、優先行李之禮遇其實吸引力不大，所以也覺得若要試試，頂多是購買「TEAM Lite」方案。
他也提到一個觀點，此次虎航訂閱制最白話的解釋就是用6折的價格，買到8000元的禮券折抵機票費用，因此折扣率會在票價接近8000元上下才會最大化，但是機票的價格會隨燃油金額、淡旺季、選擇的航點而有所波動。價格往上的變動的時候，折扣率就會被稀釋。因此虎航此次訂閱制措施較適合說走就走、不需要見紅才休假的旅客。
而3個方案可以開放搶購時間也不同，「TEAM Lite」將在放3月30日12:00至3月31日兩日開放在虎航官網搶購，且限量僅3000組名額。
虎航臉書上網友討論多 2限制讓網友不買單
虎航此次推出機票最優53折之優惠，也在官方臉書公布此消息，已有不少網友提出意見：「不如封館買票」、「（一組來回機票）8000還要貼價差，瘋了是不是」、「本來有點期待，看完讓我冷靜，維持住尊榮虎就好。參加活動 不經意手滑訂下旅程，好像比較快樂」。
而最多網友不買單在兩點，其一是被規定要同一個航點進出，網友提到「同一點進出太爛了，同區還能接受」、「卡同機場進出 不能a點進b點出，跟稅金額外計算，沒想像的厲害」；另一則是機票被限制在週期內要兌換，網友認為每次固定期間，且班次和機位有限是個很大的限制，就有人解析「這樣不能提前訂機票，看起來大約只能2個月前左右，住宿就不能先訂」。看來台灣虎航新推出的政策，果然引起台灣旅客們廣大關注與討論。
🟡虎航「訂閱制」相關限制整理一覽：
一、機票需要在當個週期完成飛行（MAX必需要在當月，PLUS需於兩個月內）
二、沒有限定航點，全台航點都可以使用，但是只能單點進出，不能不同點進出
三、4000元只能抵扣機票，其他的機場稅、預訂服務費以及其他政府或機場相關規費還需額外計入。
四、訂購完成的機票不能改期
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旅遊達人「傑西大叔」則認為，大部分消費者可能比較願意試試這個最低價位的「TEAM Lite」方案，除了每月費用較低、不易造成太大壓力之外，最大考量原因是虎航規定必須在週期內要用掉該張（或該組）機票，傑西大叔覺得包含他自己在內大部分人都無法每個月飛出國一趟，因此恐怕買「TEAM Max」方案的人不多。而《NOWNEWS》記者也幾乎每年都搭乘虎航平均2、3次，記者認為「TEAM Max」額外給的優先報到、優先登機、優先行李之禮遇其實吸引力不大，所以也覺得若要試試，頂多是購買「TEAM Lite」方案。
他也提到一個觀點，此次虎航訂閱制最白話的解釋就是用6折的價格，買到8000元的禮券折抵機票費用，因此折扣率會在票價接近8000元上下才會最大化，但是機票的價格會隨燃油金額、淡旺季、選擇的航點而有所波動。價格往上的變動的時候，折扣率就會被稀釋。因此虎航此次訂閱制措施較適合說走就走、不需要見紅才休假的旅客。
而3個方案可以開放搶購時間也不同，「TEAM Lite」將在放3月30日12:00至3月31日兩日開放在虎航官網搶購，且限量僅3000組名額。
虎航此次推出機票最優53折之優惠，也在官方臉書公布此消息，已有不少網友提出意見：「不如封館買票」、「（一組來回機票）8000還要貼價差，瘋了是不是」、「本來有點期待，看完讓我冷靜，維持住尊榮虎就好。參加活動 不經意手滑訂下旅程，好像比較快樂」。
而最多網友不買單在兩點，其一是被規定要同一個航點進出，網友提到「同一點進出太爛了，同區還能接受」、「卡同機場進出 不能a點進b點出，跟稅金額外計算，沒想像的厲害」；另一則是機票被限制在週期內要兌換，網友認為每次固定期間，且班次和機位有限是個很大的限制，就有人解析「這樣不能提前訂機票，看起來大約只能2個月前左右，住宿就不能先訂」。看來台灣虎航新推出的政策，果然引起台灣旅客們廣大關注與討論。
🟡虎航「訂閱制」相關限制整理一覽：
一、機票需要在當個週期完成飛行（MAX必需要在當月，PLUS需於兩個月內）
二、沒有限定航點，全台航點都可以使用，但是只能單點進出，不能不同點進出
三、4000元只能抵扣機票，其他的機場稅、預訂服務費以及其他政府或機場相關規費還需額外計入。
四、訂購完成的機票不能改期