台灣虎航今（27）日宣布推出全台航空業首創的新服務「Team Tiger訂閱制」方案，首波將在3月30日中午12:00開賣，訂閱服務分成3款方案，最便宜的「TEAM Lite」每月僅需1588元，即可每年獲得4組來回機票兌換（每季1組，可抵機票單程4000元、來回8000元），最高為月費3588元，再加上年付7799元訂閱費，可換12組來回機票（每月1組）。虎航表示，機票優惠將可下殺最優53折。而旅遊達人「傑西大叔」則提到，3方案中，可能消費者比較願意接受最便宜月費的「TEAM Lite」，而限制來回要同一個航點（城市）與當個週期要完成飛行最讓網友們感到不便。

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台灣虎航推出的3款訂閱方案，都可享有機票優惠，且訂閱制會員還能以超值價格，額外加訂30公斤託運行李額度，最低月付僅807元起。凡訂閱最高規格「TEAM Max」方案並完成登記的會員，還有機會獲得台灣虎航專屬機師箱一件，限量10名，數量有限，送完為止。

▲台灣虎航今（27）日宣布推出全台航空業首創的新服務「Team Tiger訂閱制」3大方案。（圖／翻攝虎航官網）
▲台灣虎航今（27）日宣布推出全台航空業首創的新服務「Team Tiger訂閱制」3大方案。（圖／翻攝虎航官網）
縱觀此次虎航訂閱制方案，其中的「TEAM Lite」方案，月付1588元，不需訂閱費，每年獲得4組來回機票兌換優惠，等於旅客每季可用4764元的費用，即可獲得1組價值8000元的來回機票，因此不計算行李費用，等於光是機票就能享有59折之優惠。

▲台灣虎航推出全台首創訂閱制，表格細節一次看。（圖／台灣虎航提供）
▲台灣虎航推出全台首創訂閱制，表格細節一次看。（圖／台灣虎航提供）
旅遊達人：訂閱制適合說走就走的旅客

旅遊達人「傑西大叔」則認為，大部分消費者可能比較願意試試這個最低價位的「TEAM Lite」方案，除了每月費用較低、不易造成太大壓力之外，最大考量原因是虎航規定必須在週期內要用掉該張（或該組）機票傑西大叔覺得包含他自己在內大部分人都無法每個月飛出國一趟，因此恐怕買「TEAM Max」方案的人不多。而《NOWNEWS》記者也幾乎每年都搭乘虎航平均2、3次，記者認為「TEAM Max」額外給的優先報到、優先登機、優先行李之禮遇其實吸引力不大，所以也覺得若要試試，頂多是購買「TEAM Lite」方案。

他也提到一個觀點，此次虎航訂閱制最白話的解釋就是用6折的價格，買到8000元的禮券折抵機票費用，因此折扣率會在票價接近8000元上下才會最大化，但是機票的價格會隨燃油金額、淡旺季、選擇的航點而有所波動。價格往上的變動的時候，折扣率就會被稀釋。因此虎航此次訂閱制措施較適合說走就走、不需要見紅才休假的旅客

而3個方案可以開放搶購時間也不同，「TEAM Lite」將在放3月30日12:00至3月31日兩日開放在虎航官網搶購，且限量僅3000組名額。

▲旅遊達人「傑西大叔」也自製虎航訂閱制三方案表格，方便比一比。（圖／傑西大叔提供）
▲旅遊達人「傑西大叔」也自製虎航訂閱制三方案表格，方便比一比。（圖／傑西大叔提供）
虎航臉書上網友討論多  2限制讓網友不買單

虎航此次推出機票最優53折之優惠，也在官方臉書公布此消息，已有不少網友提出意見：「不如封館買票」、「（一組來回機票）8000還要貼價差，瘋了是不是」、「本來有點期待，看完讓我冷靜，維持住尊榮虎就好。參加活動 不經意手滑訂下旅程，好像比較快樂」。

而最多網友不買單在兩點，其一是被規定要同一個航點進出，網友提到「同一點進出太爛了，同區還能接受」、「卡同機場進出 不能a點進b點出，跟稅金額外計算，沒想像的厲害」；另一則是機票被限制在週期內要兌換，網友認為每次固定期間，且班次和機位有限是個很大的限制，就有人解析「這樣不能提前訂機票，看起來大約只能2個月前左右，住宿就不能先訂」。看來台灣虎航新推出的政策，果然引起台灣旅客們廣大關注與討論。

🟡虎航「訂閱制」相關限制整理一覽：

一、機票需要在當個週期完成飛行（MAX必需要在當月，PLUS需於兩個月內）

二、沒有限定航點，全台航點都可以使用，但是只能單點進出，不能不同點進出

三、4000元只能抵扣機票，其他的機場稅、預訂服務費以及其他政府或機場相關規費還需額外計入。

四、訂購完成的機票不能改期

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