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收容所認養大會「狗狗自選主人」！畫面太感人：這就是雙向奔赴

▲▼工作人員安排全場有意領養的民眾坐下，接著依序放出準備被收養的狗狗，讓牠們自由走向心儀的對象，有些狗狗一被放開就立刻鎖定目標；也有狗狗選擇先在現場繞一圈。（圖／翻攝自TikTok@all_deez_animals）

美國賓州一間動物收容近期舉辦一場「讓狗狗自己挑選主人」的收養活動，吸引超過920萬人次觀看。現場由民眾排坐一列，狗狗依序出場，自由選擇想親近的人，最終成功讓4隻狗找到新家，畫面相當溫馨動人，也讓認養過程更具互動與情感連結，獲得網友一致好評。畫面中可以看到，工作人員安排全場有意領養的民眾坐下，接著依序放出準備被收養的狗狗，讓牠們自由走向心儀的對象。與一般由人挑選寵物的流程不同，這次完全由狗狗「做決定」，誰被選中就有機會成為牠的新主人。活動現場氣氛熱烈，每隻狗狗一出場都顯得相當興奮。有些狗狗一被放開就立刻鎖定目標，開心地搖著尾巴衝進對方懷裡，主動親近並享受擁抱；也有狗狗選擇先在現場繞一圈，逐一與每個人互動，彷彿在仔細觀察、慢慢挑選，整個過程充滿療癒感與趣味性。這場創意十足的活動，是由當地動物收容所Animal Protectors的工作人員丹妮爾（Danielle Baughman）策畫並拍攝。她接受美國媒體《People》訪問時表示，活動於2月舉辦，反應遠超預期，不僅現場參與者樂在其中，最終也成功幫助4隻狗狗找到新家，整體氛圍充滿笑聲與溫暖，未來也希望能持續推廣這類型的認養方式。影片曝光後吸引大量網友留言分享感動，不少人直呼「這就是雙向奔赴吧」、「如果被狗狗選中，我絕對會哭出來」、「看到毛孩跟隨直覺找到歸屬，真的很令人振奮」，也期待這類充滿創意的認養方式能夠擴大到國際。