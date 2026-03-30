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總統賴清德日前宣布核二、三廠具備重啟條件後，使得核能議題被受討論，也讓在野黨質疑民進黨「非核家園」立場轉彎。對於是否重啟核電議題，府方人士強調，賴清德的立場始終非常明確：核安無虞、核廢有解、社會共識等三大前提缺一不可；此外，行政院長卓榮泰也強調，核能3原則不變，持續發展二次能源轉型不變，「這2個不變是前提」。賴清德近日公開表示，政府已依法啟動重啟核電程序，而核三已與合作廠商西屋公司簽約，將自我安全檢查，核二方面則是美國奇異公司，後續也將自我安全審查，計畫審查後也要送核安會審查。對於核能是否重啟，府院黨均表達一致立場，堅持三項原則「核安必須能確保、核廢料必須有解方、社會要有共識」。民進黨人士則強調，不管是從核安或核廢料角度來看，民進黨立場都沒改變，而相關程序會異法進行，但貿然跳到「民進黨重啟核電廠」，這是錯誤解讀。府方人士則指出，政府是因應立法院通過的《核管法》修正案依法行政，啟動安全審查程序；此外，賴清德對於核電是否重啟的立場始終非常明確：核安無虞、核廢有解、社會共識等三大前提缺一不可。除依法行政外，評估重啟核電、納入多元能源選項是因應現況的務實考量：AI與高效能運算產業的爆發式用電成長、面對全球地緣政治劇變導致能源安全風險升高、國際趨勢下低碳電力需求大增等三大因素，我政府必須預先因應，以緩解外在的不確定，並為高速成長的AI產業經濟提供穩健能源供給。另外，卓榮泰日前也表示，「核安、核廢以及社會共識」，核能3原則不變，另外一個不變是，持續發展二次能源轉型，且政府要持續發展多元的綠能、深度節能、科技儲能，還要強化電網韌性。此外，政府推動二次能源轉型政策，持續推動太陽光電、離岸風電、地熱與小水力等再生能源，2大目標包括2026年11月再生能源占比20%、以及2030年30%不變。黨內人士強調，能源轉型與再生能源佈局仍持續推進、沒有變化，核電重啟評估是補充備用能源更多元，而非替代綠能。