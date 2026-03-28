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中國吉林長青近日發生一起醫療爭議，一位男子由於不滿長春市婦產醫院由男醫生替他的懷孕妻子做產檢，當場情緒失控在醫院暴走，用自己的頭撞牆一邊大喊「不過了，明天離婚！」還說「不活了，我今天必須死在這醫院」，引發熱議。綜合中國媒體報導，這起事件發生在3月26日，該位男子陪同懷孕妻子前往長春市婦產醫院做產檢後，得知接診醫師是男性，男子當場情緒崩潰，在醫院大廳叫囂吵鬧，還衝向櫃檯用頭撞牆，相關過程被路人用手機拍下分享到社群網路上，可以看見男子大喊「讓人看了，不過了，明天離婚！」周圍眾人勸阻男子不要激動，男子說「我必須小心眼，不活了，我今天必須死在這醫院！」脫序行徑讓人傻眼。對此，長春市婦產醫院回應表示，相關診療行為符合規範，男醫師檢查時有其他女性醫務人員在場陪同，院方給予安撫後，產婦及其家屬後來都已離開醫院，並未繼續鬧事。至於其他細節，由於顧及當事人隱私，無法多做說明。同濟大學附屬東方醫院婦產科主任段濤認為，「去婦產科看醫生、生孩子，醫生的專業水準很重要，責任感很重要，服務態度很重要，醫生的性別真的沒那麼重要」，段濤說許多婦產科男醫生在工作時，都會切換到「第三性」狀態，從醫學角度來看，各種器官或身體部位都只是一個專業名詞。段濤表示，對於「醫師性別」引發的爭議，矛盾其實源自於病人及家屬之間的訊息溝通不足，若在就診前，患者及家屬有充分溝通對醫師性別的接受程度，就能避免在診療過程中產生不必要的衝突。中國網友則紛紛留言吐槽表示，「這男的是從清朝穿越過來的嗎？新中國成立時忘記通知他了？」、「不過是想找藉口離婚而已」、「這男的病得不輕」。