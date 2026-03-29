台灣自來水公司最新公告表示，3月30日（周一）桃園市、台中市、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣將實施停水作業，原因包含污水改管工程斷管連絡、汰換管線工程、漏水調查作業等。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣3月30日停水降壓影響範圍與時間懶人包，其中嘉義縣中埔鄉部分地區將停水長達10小時，提醒民眾記得提前6小時儲水，避免臨時無水可用。
📍本文摘要
◼︎桃園市3/30停水範圍
◼︎台中市3/30停水範圍
◼︎嘉義縣3/30停水範圍
◼︎屏東縣3/30停水範圍
◼︎花蓮市3/30停水範圍
◼︎桃園市3/30停水範圍一次看
🕦停水時間：3月30日上午9時30分至下午16時30分（共7小時）
📌停水原因：配合桃園區國際二路89號對面污水改管工程斷管連絡。
📍停水影響區域
八德區：中路北街、中路南街、中路街、仁愛街、公園路、四維路、國豐一街、國豐三街、國豐二街、國豐五街、國豐六街、國豐街、國際一路、國際路、國際路一段、廣福路、永福西街、福國北街、福國街、陸光街。
桃園區：中路北街、國際一路、國際二路、國際路一段、桃德路、永福西街。
🕦停水時間：3月30日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：大溪區福仁里草店尾2巷等管線工程斷管連絡。
📍停水影響區域
大溪區：瑞興里、福仁里、興和里。
🕦停水時間：3月30日上午10時至下午18時（共8小時）
📌停水原因：辦理觀音區福山路二段等汰換管線工程路口制水閥更新及沿線用戶改接。
📍停水影響區域
大園區：大園里、田心里中山北路、中華路、文化街。
◼︎台中市3/30停水範圍一次看
🕦停水時間：3月30日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理十甲路及東英路汰換管線工程。
📍停水影響區域
太平區：中山路四段以南、旱溪東路一段以東、環中東路四段以西。
東區：樂業路以北。
🕦停水時間：3月30日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。
📍停水影響區域
南屯區：豐安街、豐昌街、豐順街。
📍降壓影響區域
南屯區：文心南五路一段、永春東二路、豐功路、豐安街、豐順街。
◼︎嘉義縣3/30停水範圍一次看
🕦停水時間：3月30日上午8時至下午18時（共10小時）
📌停水原因：辦理嘉義廠分區管網維護及漏水調查作業。
📍停水影響區域
中埔鄉：和美村大義路、司公廍41巷13弄、司公廍41巷57弄、司公廍41巷等各巷弄。
◼︎屏東縣3/30停水範圍一次看
🕦停水時間：3月30日上午10時至下午18時（共8小時）
📌停水原因：為辦理鹽埔淨水場淨水設備及管線改善工程。
📍停水影響區域
里港鄉：鐵店村、過江村、春林村、永春村、玉田村、載興村、潮厝村、大平村、茄苳村、塔樓村。
鹽埔鄉全區。
🕦停水時間：3月30日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理汰換管線工程。
📍停水影響區域
來義鄉：義林村、古樓村、丹林村。
萬巒鄉：新置村。
泰武鄉：平和村。
🕦停水時間：3月30日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：辦理北葉淨水場外管線改善工程停水施工改接作業。
📍停水影響區域
三地門鄉：中正路一段、中正路二段、行政街。
🕦停水時間：3月30日上午8時30分至下午16時30分（共8小時）
📌停水原因：辦理世一路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
高樹鄉：世一路。
🕦降壓時間：3月30日上午10時至下午18時（共8小時）
📌降壓原因：為辦理淨水場淨水設備及管線改善工程。
📍降壓影響區域
九如鄉全區。
◼︎花蓮縣3/30停水範圍一次看
🕦停水時間：3月30日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理鳳林鎮大榮里汰換管線工程（新舊管線聯絡）。
📍停水影響區域
鳳林鎮：公園路。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
為了降低停水帶來的不便並確保復水過程順利，台灣自來水公司提醒，用戶應在停水前至少6小時提前儲水，同時在停水期間務必關閉抽水馬達電源，避免因空轉造成設備損壞，甚至衍生火災風險。待供水恢復後，建議先將家中水龍頭全部打開進行排氣，有助於加快水流恢復正常。
此外，因地勢與管線配置差異，像是位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升時間可能較慢，需多一點時間等待。若恢復供水後仍未出水，建議儘速聯絡台水公司，由專人協助處理。
資料來源：台灣自來水公司
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◼︎桃園市3/30停水範圍
◼︎台中市3/30停水範圍
◼︎嘉義縣3/30停水範圍
◼︎屏東縣3/30停水範圍
◼︎花蓮市3/30停水範圍
◼︎桃園市3/30停水範圍一次看
🕦停水時間：3月30日上午9時30分至下午16時30分（共7小時）
📌停水原因：配合桃園區國際二路89號對面污水改管工程斷管連絡。
📍停水影響區域
八德區：中路北街、中路南街、中路街、仁愛街、公園路、四維路、國豐一街、國豐三街、國豐二街、國豐五街、國豐六街、國豐街、國際一路、國際路、國際路一段、廣福路、永福西街、福國北街、福國街、陸光街。
桃園區：中路北街、國際一路、國際二路、國際路一段、桃德路、永福西街。
📌停水原因：大溪區福仁里草店尾2巷等管線工程斷管連絡。
📍停水影響區域
大溪區：瑞興里、福仁里、興和里。
📌停水原因：辦理觀音區福山路二段等汰換管線工程路口制水閥更新及沿線用戶改接。
📍停水影響區域
大園區：大園里、田心里中山北路、中華路、文化街。
🕦停水時間：3月30日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理十甲路及東英路汰換管線工程。
📍停水影響區域
太平區：中山路四段以南、旱溪東路一段以東、環中東路四段以西。
東區：樂業路以北。
📌停水原因：辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。
📍停水影響區域
南屯區：豐安街、豐昌街、豐順街。
📍降壓影響區域
南屯區：文心南五路一段、永春東二路、豐功路、豐安街、豐順街。
🕦停水時間：3月30日上午8時至下午18時（共10小時）
📌停水原因：辦理嘉義廠分區管網維護及漏水調查作業。
📍停水影響區域
中埔鄉：和美村大義路、司公廍41巷13弄、司公廍41巷57弄、司公廍41巷等各巷弄。
🕦停水時間：3月30日上午10時至下午18時（共8小時）
📌停水原因：為辦理鹽埔淨水場淨水設備及管線改善工程。
📍停水影響區域
里港鄉：鐵店村、過江村、春林村、永春村、玉田村、載興村、潮厝村、大平村、茄苳村、塔樓村。
鹽埔鄉全區。
📌停水原因：辦理汰換管線工程。
📍停水影響區域
來義鄉：義林村、古樓村、丹林村。
萬巒鄉：新置村。
泰武鄉：平和村。
📌停水原因：辦理北葉淨水場外管線改善工程停水施工改接作業。
📍停水影響區域
三地門鄉：中正路一段、中正路二段、行政街。
📌停水原因：辦理世一路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
高樹鄉：世一路。
📌降壓原因：為辦理淨水場淨水設備及管線改善工程。
📍降壓影響區域
九如鄉全區。
🕦停水時間：3月30日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理鳳林鎮大榮里汰換管線工程（新舊管線聯絡）。
📍停水影響區域
鳳林鎮：公園路。
❗停水注意事項
為了降低停水帶來的不便並確保復水過程順利，台灣自來水公司提醒，用戶應在停水前至少6小時提前儲水，同時在停水期間務必關閉抽水馬達電源，避免因空轉造成設備損壞，甚至衍生火災風險。待供水恢復後，建議先將家中水龍頭全部打開進行排氣，有助於加快水流恢復正常。
此外，因地勢與管線配置差異，像是位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升時間可能較慢，需多一點時間等待。若恢復供水後仍未出水，建議儘速聯絡台水公司，由專人協助處理。
資料來源：台灣自來水公司