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總統賴清德21日表示，核二、核三具備重啟條件，月底將重啟計畫送核安會審議，此話一出，隨即引發在野黨質疑民進黨「非核家園」大轉彎。然而，觀察綠營這週內部反應，輿論卻顯得出奇平靜，據了解，此時拋出研議重啟核能議題，除了立院在去年通過《核管法》之外，主要與產業界需求、美國壓力、地緣政治因素三大因素息息相關；此外，民進黨近年主打「經濟牌」，從選票考量來看，朝中間選民靠攏、務實處理用電問題，是可能要走的一步棋。賴清德日前在磐石會會長交接典禮時指出，政府將朝多元電力發展方向推進，立法院已通過《核管法》，政府將依法行政，經濟部已回文台電，認定核二、核三具備重啟條件，預計於3月底將重啟計畫送交核安會審查。據了解，雖然經濟部早在去年便核定台電評估報告，核二核三依法正式啟動自主安全檢查，但賴清德此次公開定調「研議重啟核能」，仍讓黨內第一時間「嚇了一跳」，也讓在野黨「撿到槍」，不過，為化解衝擊，府院黨隨即將焦點聚焦在「核安無虞、核廢有解、社會共識」三大原則，並將其與「二次能源轉型」及「多元綠能發展」掛鉤。「三大原則就是保險絲！」綠營人士觀察，近期各項政治議題與國際新聞不斷湧出，核能話題並未持續在黨內醞釀；不具名綠委則坦言，雖然大家會覺得是否應先黨內溝通，但也理解賴清德要回應產業的聲音，相信府院黨會持續溝通。回顧民進黨過去推動同性合法化時，地方民代面臨教會與保守選民巨大壓力，掀起黨內不少反彈聲浪，然而，面對這次「非核家園」神主牌可能鬆動，基層民代相對沈默。本該是民代大鳴大放的中執會，立委、議員在上週卻未在會中主動提起核能議題，甚至，過去常有「異音」的綠委王世堅更力挺賴清德的說法；核能議題與過去的同婚議題相比，黨內反彈聲浪有所區別。對於為何在此時拋出研議重啟核能議題，據了解，可能與三個因素有關，第一，呼應產業界需求，再來，就是美國壓力，第三，則是地緣政治因素。黨內人士指出，民代對選票極其敏感，在「經濟發展」大前提下，當前台灣股市屢創新高、有台積電、台灣晉升AI大國等利多因素下，產業界對穩定電力的渴求已是不爭事實，另從選票考量來看，民進黨若要長期執政，朝中間選民靠攏、務實處理用電問題，是必須走的一步棋。黨內人士坦言，過去一年來，黨內一直在討論《核管法》，就現實層面而言，AI與高效能運算產業的爆發式用電成長，再加上推動綠能也需要時間，另外，中東戰爭、俄烏戰爭確實影響到能源供應，而當年確實沒考慮到國際、AI用電等因素；該人士提到，重啟核能程序至少要兩、三年，賴的宣示可讓產業界注入強心針，不過，他仍強調，最終是否重啟，仍要在「三大前提」之下。另有綠委私下表示，天然氣容易受地緣政治影響，如近日地美伊戰爭，荷姆茲海峽因而被封鎖，使卡達等國的天然氣運不出去，影響各地能源供應，一旦台灣面臨被封鎖危機，自主能源就顯得相當重要，必須要未雨綢繆。此外，民進黨自創黨以來即堅持「非核家園」的理念，並將此精神落實至黨綱中，主張「反對新設核能發電機組，積極開發替代能源，限期關閉現有核電廠」，並朝此方向努力。對於未來是否調整黨綱，黨內人士則認為不需要調整，以「台獨黨綱」為例，即使從「台灣」變成「中華民國台灣」，但黨綱依然存在。