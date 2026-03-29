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民眾黨創黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率弊案、總統選舉政治獻金案，遭到台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，求刑28年6月。上週四（26日）下午一審宣判出爐，北院認定柯文哲收賄210萬，判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨將判決定調為政治干預司法，今（29）日與國民黨一同走上凱道，號稱超過8萬人響應。然而柯文哲遭重判17年不僅斷了他的總統路，也對藍白合產生衝擊。2025年民進黨與民團攜手推動大罷免，罷免31名藍委與新竹市長高虹安。國民黨則是攜手民眾黨對抗大罷免，民眾黨主席黃國昌帶領黨籍立委幫國民黨遭罷免立委站台，7月26日與8月23日兩次大罷免投票取到優秀成績，31名藍委大罷免全遭否決，當時因助理費案停職中的高虹安也成功挺過大罷免。在柯文哲一審遭重判17年後，他大喊「賴清德我絕不會投降、屈服」，民眾黨選擇再度上凱道，北市府也立刻同意申請路權，藍白同仇敵愾，搭配國民黨力挺民眾黨到凱道聲援，柯文哲司法判決成2026藍白合推手，預料上演兩黨聯手反罷的「藍白合大罷免2.0」。民眾黨已在嘉義市、宜蘭縣、新北市提名張啓楷、陳琬惠與黃國昌參選地方首長，但也不排斥與國民黨協調出最強人選。在新竹市方面，雖然高虹安在助理費案一審宣判後退黨，但仍被視為「準民眾黨」，國民黨也同意在新竹市禮讓高虹安。2026選戰，民眾黨勢必會以「用選票還柯文哲公道」，打悲情牌作為號召，在民眾黨未提名縣市長、市議員的選區中，若白營喊支持藍營、票投國民黨候選人，在台南、高雄等綠營傳統票倉拿下其中一個縣市，將衝擊身兼民進黨主席的賴清德總統，勢必要辭去黨主席負責。相較於地方選戰藍白合單純，總統大選的藍白合則是複雜許多。2024年藍白合破局，賴清德成贏得40%選票的「少數總統」，立院民進黨也只獲得51席，成為「雙少數」的政治結構。台灣政壇再度陷入朝野對立、立法對抗行政，而民眾黨的8席立委成為關鍵少數。一審判決結果恐怕不只影響的是柯文哲的政治生命，恐怕也攸關民眾黨是否會泡沫化的關鍵。柯文哲如今遭判17年重罪，依照《總統副總統選舉罷免法》第26條規定，失去角逐總統的資格，民眾黨內能接棒只剩現任主席黃國昌，但黃國昌靠反紅媒、反服貿起家，藍白合若提名黃國昌擔任副總統，將引起死忠藍營支持者不滿。若民眾黨提不出人選，等於在未來「藍白合」中的話語權將大幅衰退，甚至可能遭國民黨無視，民眾黨也可能面臨泡沫化危機。在2024年總統大選藍白合磋商中，一度談定藍白合，讓民眾黨內部黨工與支持者相當不滿，就是擔憂泡沫化。據了解，當時有多位黨部高層主管甚至準備遞辭呈，但最後藍白合破局。2025年綠營推動大罷免，造成社會嚴重對立，總統賴清德的支持度也一度下滑，大罷免推手柯建銘也因而背鍋失去黨團總召職務，賴清德也拋出善意，願在「合乎憲政程序下」赴立院國情報告。但如今柯文哲遭重判，民眾黨把司法視為執政者打壓在野黨的工具，藍白攜手走上街頭，象徵綠白合破局，恐怕台灣的政治僵局將更難解。