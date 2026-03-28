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日本政府昨（27）日發布最新統計，截至2025年底在日外國居民人數達到412萬5395人，創歷史新高，首次突破400萬人，較前一年度成長9.5％，這也是在日外國居民人數連續4年創新高。而若以國籍來看，中國約有93萬人最多。根據《共同社》報導，日本出入國在留管理廳表示，2025年底在日外國居民人數占總人口約3.36％，高於前一年度的3.04％。按國籍和地區來看，依次為中國約93萬人最多、越南約68.1萬人排第二、韓國約40.7萬人第三、菲律賓約35.6萬人第四、尼泊爾約30萬人第五。若按在留資格來看，最多的是永久居留者約94.7萬人，其次是「技術、人文知識、國際業務」的技術工作者，約47.5萬人。為了因應勞力不足，日本政府於2019年導入的「特定技能」外國人才大幅成長，年增37.2％，達到39萬296人。反映出少子高齡化加劇下，日本勞動力短缺的現況。若按都道府縣來看，東京約有80.1萬人排名第一，其次為大阪約37.5萬人、愛知約35.7萬人、神奈川31.7萬人，在日外國人主要集中在大都市圈。另外，日本法務省3月27日同時宣佈，對外國人取得日本國籍的「歸化」審查轉為嚴格，在日本居住年限條件從目前「5年以上」調整為「10年以上」，同時加強確認繳稅情況，新制自4月1日上路。