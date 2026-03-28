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中東戰事延燒衝擊能源供應，泰國近期油價政策混亂引發民怨。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）28日公開致歉，坦言政府在燃料管理上出現問題，並宣布調整政策，取消油價凍漲機制，以穩定供應並防止走私，同時保證即將到來的潑水節期間民眾用油無虞。泰國政府先前為減輕民眾負擔，透過燃油基金大幅補貼油價，但隨著戰事延長，補貼成本迅速攀升。政府於本週宣布取消價格上限，導致每公升油價一口氣上漲6泰銖，消息一出引發搶油潮，各地加油站大排長龍。阿努廷坦言，政府原先判斷戰事不會持續太久，因此採取短期凍漲措施，但情勢發展超出預期，導致政策難以為繼。他向民眾致歉，並表示將重新調整策略，避免供應混亂再度發生。根據官方資料，燃油基金在戰爭爆發後3週內已支出200億泰銖，當每日補貼金額達到20億泰銖時，財政壓力已難以承受。阿努廷指出，未來將不再全面凍漲，而是降低補貼幅度，從每公升24泰銖降至16泰銖，讓油價逐步貼近市場機制，同時將資源集中在低收入族群、農民與運輸業者等弱勢族群。此外，調整價格也有助於抑制跨境走私問題。過去因泰國油價低於鄰國，出現非法轉售情形，造成國內供應壓力。政策調整後，將減少套利空間，穩定市場秩序。在政府加強調度與執法下，全國加油站供應已逐漸恢復正常，包括增加配送頻率、動用戰備儲油，以及嚴查囤積行為。同時，泰國也已與伊朗達成協議，確保泰國油輪可安全通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），進一步降低進口風險。阿努廷表示，目前泰國每日煉油能力約7700萬公升，高於平均需求6700萬公升，但近期因恐慌性搶購，需求一度飆升至8200萬公升，超出正常水準約22%。政府呼籲民眾理性用油，只要每日減少約1500萬公升的過度需求，即可穩定供應並補充國家儲備。他也特別強調，地方政府已被指示加強節慶期間的供應管理，確保4月潑水節期間交通與返鄉需求不受影響，「民眾可以放心用油回家過節」。此外，阿努廷也提出節能倡議，指出若全國約1000萬戶家庭每天各節省1公升燃料，將可每日減少1000萬公升消耗，不僅降低進口依賴，也能減輕政府補貼負擔。泰國政府也計畫將節省下來的資源投入「各付一半Plus」補助計畫，以降低民生壓力並刺激經濟。