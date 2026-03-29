近年來屢屢傳出行動電源在飛機上起火燃燒的事件，不少航空公司紛紛祭出相關規範。聯合國旗下的國際民航組織（ICAO）宣布，將針對飛機上使用行動電源實施新規定，自即日起，每名乘客最多僅可攜帶並使用兩個行動電源，且全程禁止在機上為行動電源充電。
根據路透社報導，ICAO發出聲明表示將針對鋰電池行動電源實施新規範，每位乘客攜帶的行動電源將限制為兩個，且航程中禁止為其充電。
ICAO表示，新規範將提升乘客和航空公司的安全及安心感，不過機組人員仍可依照飛機操作需求繼續攜帶並使用行動電源。
背景與起因
釜山航空一架飛機2025年在韓國釜山金海國際機場疑因乘客行動電源發生火警，隨後包括漢莎航空集團（Lufthansa Group）等航空公司以及韓國等國家，也紛紛對行動電源實施限制。
目前美國聯邦航空總署（FAA）尚未對此立即發表評論。
總部位於蒙特婁的ICAO通常負責制定全球航空標準，並由其193個成員國批准執行。不過這項關於行動電源的新技術規範已於即日起立即生效。
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ICAO表示，新規範將提升乘客和航空公司的安全及安心感，不過機組人員仍可依照飛機操作需求繼續攜帶並使用行動電源。
背景與起因
釜山航空一架飛機2025年在韓國釜山金海國際機場疑因乘客行動電源發生火警，隨後包括漢莎航空集團（Lufthansa Group）等航空公司以及韓國等國家，也紛紛對行動電源實施限制。
目前美國聯邦航空總署（FAA）尚未對此立即發表評論。
總部位於蒙特婁的ICAO通常負責制定全球航空標準，並由其193個成員國批准執行。不過這項關於行動電源的新技術規範已於即日起立即生效。