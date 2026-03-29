我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林被工作人員土味情話狂撩，笑喊「我很容易喔」。（圖／YouTube@jolin_cai）

天后蔡依林的巡迴演唱會《PLEASURE》在去年底從台北大巨蛋開跑，超豪華規格讓每一場演唱會都話題不斷。而近日蔡依林在個人YouTube上傳長沙站的幕後，不料在台上霸氣的天后，聽到有人用土味情話撩她的時候，竟直呼「我會暈船喔、我很容易喔」，就連被誇美甲漂亮也狂喊會暈船，可愛的小女孩模樣讓大家笑翻。蔡依林在長沙站的幕後中，一位工作人員向她走進，提醒她「小姐妳臉上有點東西」，蔡依林開始撥頭髮，然後說「沒有東西」，不料工作人員直接用土味情話開撩「有點漂亮」，讓她無言直呼：「少在那裡，我會暈船喔、我很容易喔」。之後被外國舞群誇新美甲漂亮時，蔡依林也害羞狂喊「暈船了」。蔡依林的可愛模樣，也讓粉絲們瞬間被融化，「為什麼可以這麼可愛」、「看到這些花絮，我也要暈船了」、「真的是台上女王，台下女孩」、「外國舞群一定覺得這老闆娘很沒架子，一定覺得她跟他們年紀差不多」。除此之外，由於湖南長沙的當地名產是「醬板鴨」，蔡依林原本也要在舞台講最近爆紅AI短劇《雪山救狐狸》的「醬板鴨」，但因為現場太感性竟沒能講出來。下台後被工作人員問到後，蔡依林忍不住誠實表示「醬板鴨我忘了」，直接被現場觀眾感動到忘了搞笑。事實上，早在開唱前，蔡依林就已經拍攝《雪山救狐狸》的短片，只見她一邊開門一邊說出經典台詞，卻忍不住當場笑出來，邊講邊笑甚至摀臉，但仍努力把橋段演完，意外成為最大笑點，讓網友笑翻直呼「荒謬到以為是AI」。