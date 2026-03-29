我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AKB48前成員篠田麻里子離婚後曾認愛圈外男子，但僅表示對方是「非常珍惜我和女兒、值得尊敬的人」。（圖／IG＠shinodamariko3）

日本國民女團「AKB48」前人氣成員篠田麻里子，今（29）日在個人 Instagram 正式對外發表再婚喜訊。今年40歲的她在2023年結束上一段婚姻，被前夫指控出軌，還用App記偷吃次數。沒想到三年後火速再婚，透過聲明證實，已與交往一段時間的對象辦理入籍手續。消息曝光後，包含高橋南、松井珠理奈、仲川遙香等昔日隊友，都第一時間在社群平台留言祝賀，引發演藝圈高度關注。篠田麻里子在聲明中由衷感謝大眾支持，並提到新對象是從過去便穩定交往的伴侶，目前兩人已完成結婚登記。事實上，她在2024年9月就曾公開認愛，當時她形容對方是「非常珍惜我和女兒、值得尊敬的人」，但礙於對方是圈外身分，並未透露更多背景細節。結婚聲明中她也寫下期許：「想與對方一起穩穩地走下去」也希望能獲得外界溫馨的理解與支持。突如其來的結婚消息，不僅震驚粉絲，昔日戰友都紛紛現身祝福，前AKB48第一任總監督高橋南留言「恭喜」，前SKE48成員松井珠理奈以及前AKB48、現為JKT48成員的仲川遥香也來留言：「麻里醬恭喜」。篠田麻里子曾是AKB48巔峰時期的「神7」成員，以〈崇尚麻里子〉一曲奠定女王地位，2013年正式宣布畢業離團，退團後的她轉往戲劇與時尚領域發展依然活躍。她曾在2019年與企業家閃婚並育有一女，4年婚姻卻以撕破臉告終。當時她被前夫指控出軌，還一度遭《週刊文春》爆料與旅行公司社長有不倫關係，還會用App記偷吃次數，引發各界譁然，2023年3月雙方宣布達成離婚協議，強調夫妻間的問題已和平解決。離婚後的篠田麻里子一度對再婚持保留態度，2024年11月與粉絲互動時，她曾說過如今的生活重心以女兒為優先，每天過得很平穩且充滿感謝，當時並未特別考慮再婚，僅低調表示若有好的緣分「或許也是令人期待的事」。