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投資大盤指數＋長期持有 累積資產

▲原PO指出，自己資產配置主要是「長期加上指數」投資，創造每個月約3萬到3.5萬被動收入。（示意圖／記者李青縈攝）

北漂租房努力存錢 有被動收入後鬆口氣

台股大盤突破3萬3千點，雖然27日收盤下跌225點，但現在還是有不少人加入投資行列，有一位36歲的業務分享，自己年薪95萬元上下，投資部分有ETF 0050、0056、00981D，現在每個月有3萬到3萬5元的被動收入，讓大家大讚「終於看到一篇比較實在的文」、「結構健康、思想正確，已收藏」。原PO在Dcard發文表示，自己目前36歲，總資產已有480萬到500萬元，她的資產配置有70萬本金的0050，現在有120多萬；季配息的0056，換算每個月可領1萬5千元到1萬6千元配息；月月配的00981D，每月可領約1萬5千元到1萬6千元配息。原PO指出，自己的資產配置主要是「長期加上指數」投資，不過想要有穩定的現金流，因此買股0056、買債00981D，現在全部加起來，每個月被動收入終於來到3萬到3萬5千元。現在她是髮膜廠商業務，年薪約95萬上下，預計會上班到每個月有5萬到6萬的被動收入。接著原PO也透露，因為家裡沒有礦，自己也是北漂租房，從年輕開始就努力存錢，「用恐懼作為生活燃料好幾年了」，這幾年有被動收入之後，終於感覺生活放鬆了不少，上班也比較沒有這麼躁鬱了，「繼續努力上班存錢，也想問一下目前資產配置結構是否健康，有沒有建議怎麼調整，謝謝」。許多網友看到原PO的資產配置，紛紛表示「終於看到一篇比較實在的文」、「原來有人跟我一樣，上班族的懶人投資法，0050+00981D，享受台股成長的同時，降低投組波動，每月穩穩領9%以上的年化利息」、「結構健康、思想正確，已收藏」、「好棒，我現在29，被動每月只有1萬5，朝你看齊」。