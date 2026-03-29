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學貸與信貸雙重夾擊，逾7成青年勞工背負債務

通膨、高房價擊垮青年 專家示警「一高、兩低、三不」

古人稱「三十而立」，今（29）日為青年節，但在歡慶青年節的同時，許多年輕人卻恐怕開心不起來。據yes123求職網進行的「青年勞工生活甘苦調查」，發現有「39歲(含)以下」的勞工有4成屬於「入不敷出」的財政赤字，20%沒有存款，54.9%更自認是「人生魯蛇組」。據yes123調查，把收入減掉支出後，「39歲（含）以下」的勞工衡量目前「每月財務狀況」，大致出現「三分天下」的情況：其中38.1%屬於「收支平衡」；還有21.7%算是「收入大於支出」；剩下的40.2%屬於「出現財務赤字」。而在現階段「個人名下」的總存款，平均還有14.9萬元，只是其中仍有22.4%表示，自己是「沒有存款」，淪為「零存族」。假如突然失業，以「存款與開銷」估計，平均最長可支撐2.6個月，仍然「生活無虞」；不過這當中仍有三成三透露，其實「完全無法支撐」。72.7%的青年勞工透露，目前自己「有負債」：其中44.4%屬於「有負債，而且造成沉重經濟壓力」；28.3%屬於「有負債，但沒有造成沉重經濟壓力」。而負債主因以「學貸」最高、其次是「一般信用貸款」，第三是「卡債」。除了缺錢，青年勞工也欠缺方向，有高達63.7%透露，「尚未找到」職涯方向；代表其餘36.3%屬於「已經找到」的，平均則花了7.7年完成探索。而「工作」這兩個字的真正意義，在可複選情況下，主要被青年勞工視為：「賺取基本生活費」(86.7%)、「有錢才可以增加生活品質」(81.7%)、「有錢才可以去圓夢」(61.8%)、「成就感來源」(37.2%)。衡量有形的「金錢財富」，與無形的「人生財富」，自認目前是「人生勝利組」的，只佔了7.4%：換算下來，大約是每十四個人當中，僅有一位自認是人生的「溫拿WINNER」。其餘自認是「人生平凡組」的，比例佔37.7%；還有自認是「人生魯蛇組」的，更高達54.9%，呈現過半狀態，不過其中又分成：有30%屬於「仍力求翻身」，但也有24.9%屬於「想躺平度日」。解讀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，即使早已擺脫疫情變數，但目前正處於通膨時代，惡化了青年勞工的財務狀況，甚至可能需要紓困、金援；加上出社會迄今的物價變化，一旦又離鄉工作，光是外食費、房租這兩大項，不知道已吃掉多少薪水的漲幅；同時處於高房價時代，無奈成為「無殼蝸牛」，更擔心自己淪為「啃老族」、「躺平族」。青年勞工除了經濟壓力大，家庭與事業難以兼顧，一旦又自認「入錯行」，最終將出現的窘境：擁有「高」學歷，但學非所用、有志難伸，導致工作成就感「低」、薪資滿意度「低」；後續更引發買「不」起房，以及「不」結婚、「不」生小孩的念頭。楊宗斌建議，對於政府來說，想要降低青年失業率，解決低薪化問題，除了要推動產業升級，往高附加價值方向轉型，以及打造投資環境，像是特別趁著「後疫情時代」，全球供應鏈正值調整期，若能吸引外資來台設廠、設據點，或者讓台商願意「鮭魚返鄉」，藉以提高從業人員薪資，並出現擴編需求。