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▲Maimai長相太可愛，還被網友懷疑未成年。（圖／X@maimai_fr2pon）

日本女團FR2PON!成員Maimai因可愛外貌深受粉絲喜愛，而即將於下個月2日迎來29歲的她，近日突在社群發文徵男友，感嘆自己都要29歲了還是單身，還超直接問「願意讓我當你的女友嗎？」開啟瘋狂徵男友模式。但Maimai的照片卻讓不少人卻步，因為她實在太童顏，讓網友直呼「這是小學生吧」。1997年出生的Maimai，即將在下個月2日迎來29歲生日，而至今仍單身的她，也在近日於X上開啟徵男友模式。只見她PO出一張可愛度爆表的照片，無奈嘆「我單身沒有男友，哪位好心人願意讓我當他的女朋友？」通常這種徵男友文，都會引發大量網友自薦，但到Maimai這裡卻畫風大轉變。許多網友看到Maimai超可愛的照片，都不敢相信她已經要29歲，甚至有人以為她未成年，「她真的成年了嗎」、「這看起來根本是小學生吧」、「不能跟小朋友交往」、「這29歲我真不信，也太可愛了吧」，意外讓網友歪樓。Maimai在2023年底以FR2PON!成員出道，她在團體中的代表色是粉紅色，還是團內的流量擔當。Maimai雖然有可愛童顏，但其實FR2PON!常常有大膽、性感的街頭風格，Maimai也常在表演中穿清涼且極具視覺衝擊力的服裝，稚嫩臉龐搭配成熟穿搭的反差，也讓她成為許多粉絲關注的焦點。而Maimai也常常會透過社群跟粉絲互動，也經常會發這種「徵男友」的貼文類型，成為她的風格之一。不過之前的照片都是叫成熟風格，近日卻看起來越來越幼齒，才因此讓她的貼文掀起熱議。