我是廣告 請繼續往下閱讀

▲PS5加強版主機「PS5 Pro」，2026年4月2日起將進行漲價。（圖／PlayStation YouTube）

▲「PlayStation Portal」也將在全球市場進行價格調漲。（圖／台灣索尼提供）

全球玩家的荷包面臨考驗！Sony 官方正式宣佈旗下遊戲主機 PlayStation 5 系列將迎來全球性的價格調漲，包括標準版 PS5、PS5 數位版、PS5 Pro、遙控遊玩機 PlayStation Portal 等全系列硬體設備。新價格預計將從2026年4月2日起在全球各個主要市場全面生效。Sony 說明，有鑑於全球經濟情勢持續面臨壓力，PS5 系列將進行調漲，以美國市場的最新定價為例，標準版 PS5 價格調漲100美元，從原先的 549.99 美元來到 649.99 美元，PS5 Pro 更是大漲150美元，新售價達 899.99 美元。PlayStation Portal 漲幅最為驚人，價格由199.99美元提升至249.99美元，漲幅高達25%。日本市場的價格變動同樣令當地玩家感到震撼，尤其是高階主機的定價再創歷史新高，據官方公布的數據，日本地區的 PS5 Pro 價格將從原本的 11萬9980 日圓一口氣飆升至 13萬7980 日圓。標準版 PS5 與數位版 PS5 也分別調漲至9萬7980日圓與8萬9980日圓，PlayStation Portal 則來到3萬9980日圓。除了美國與日本，英國與歐洲地區也無法倖免於這波全球性的價格調整。在歐洲市場，標準版PS5的新價格為 649.99 歐元，PS5 Pro 來到 899.99 歐元。英國方面的 PS5 定價也上調至 569.99 英鎊，PS5 Pro則是 789.99 英鎊。這進一步確立了此次調漲是全面且無差別的全球策略，各國玩家都將受到影響。Sony 強調，此次調漲是經過內部慎重的評估與考量後，才不得不做出這項調漲產品售價的艱難舉措，「儘管充分理解價格變動會直接影響到消費者的購買負擔，但此舉是為了確保未來能夠繼續為全球玩家提供創新且高品質的遊戲體驗。」至於台灣玩家最關心的國內售價部分，截至目前為止台灣 SIET 尚未正式公開新價格的調漲幅度與具體實施日期。不過由於此次為全球性調整，台灣市場勢必也難逃漲價的命運。台灣目前的官方原價，標準版 PS5 為1萬7580元，PS5 Pro 為2萬4280元，PlayStation Portal 則是6480元。