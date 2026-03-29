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▲篠田麻里子宣布再婚。（圖／IG@shinodamariko3）

曾被譽為日本女團AKB48「神7」成員的篠田麻里子，今（29）日宣布再婚！她透過社群表示自己和交往中的圈外男友完成了結婚登記，希望這段婚姻可以「平穩地走下去」，消息曝光後，她被前夫爆料偷吃不倫戀的過往也再被翻出，掀起許多網友關注。篠田麻里子今日在社群發表再婚聲明，其中沒有透露另一半的身分背景，僅表示對方是「一直以來交往中的人」，由於是圈外人士，因此希望外界能給予更多空間與理解，她在文中感性寫下，希望兩人能夠平穩的度過接下來的日子，這次也是她在2023年離婚後，相隔約3年再度步入婚姻。事實上，篠田麻里子的感情史過去曾鬧得沸沸揚揚，她在2019年與小她3歲的企業家前夫閃電結婚，當時因為兩人從認識到決定結婚速度極快，甚至被形容是「交往0日婚」，隔年她生下女兒，原本看似幸福家庭，卻在2022年底爆出婚變風波，震撼日本演藝圈。其中最轟動的，莫過於篠田麻里子被前夫指控捲入不倫疑雲，後來更被日媒爆料用記錄生理期的APP來記錄偷情的日期與次數，讓她原本建立多年的清純偶像形象重創，雖然篠田麻里子當時否認外遇，但外遇風波仍重創演藝事業，最終她與前夫在2023年正式離婚。至於這次再婚對象，外界猜測是篠田麻里子在2023年公開認愛的男友，她過去受訪時就曾透露，兩人是在2023年相識，原本沒想到會發展成戀人關係，但對方真誠的態度打動了她，因此讓她決定跟這個人走下去；如今，篠田麻里子帶著女兒再度組建新家庭，到外遇爭議纏身，如今再度迎來人生新篇章，也讓許多粉絲紛紛為找到幸福的她送上祝福。