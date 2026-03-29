我是廣告 請繼續往下閱讀

虎斑小貓垂死躺路邊！志工一查震驚：比鑽石還珍貴

▲救援團隊將漁貓幼貓帶回照顧，並提供醫療照顧與觀察，將其取名為辛巴（Simba）。（圖／Wildlife Friends Foundation Thailand - WFFT臉書）

漁貓會游泳「鑽石級稀有」！瀕臨生存危機急搶救

▲漁貓是一種罕見的東南亞野生貓科動物，以其獨特的親水性、游泳和潛水捕魚技能聞名，擁有部分蹼狀的腳掌、雙層毛皮，體型約為家貓兩倍大。（圖／Wildlife Friends Foundation Thailand - WFFT臉書）





多年前有泰國民眾在當路邊撿到一隻命危小貓，貓咪外型與花色酷似一般常見的虎斑小貓，，不過近年來因為棲息地流失、人為迫害與環境汙染等問題，團體數量急遽下滑，被世界自然保護聯盟將其列為易危（VU）物種。泰國中部佛丕府的泰國野生動物友好基金會（Wildlife Friends Foundation Thailand）在2016年分享一則野生動物通報特殊案例，當地有民眾在路邊發現一隻垂死命危的野生幼貓，花色似一般常見的虎斑貓，民眾緊急通報救助協會，希望能讓小生命重拾健康生活與身體。怎料，志工抵達現場後，發現這隻貓咪並非普通貓咪，竟是東南亞特有、數量稀有的貓科動物漁貓（Fishing Cat，學名Prionailurus viverrinus）。救援團隊將幼貓帶回照顧，並提供醫療照顧與觀察，將其取名為辛巴（Simba）。據了解，漁貓是一種罕見的東南亞野生貓科動物，以其獨特的親水性、游泳和潛水捕魚技能聞名，擁有部分蹼狀的腳掌、雙層毛皮，體型約為家貓兩倍大，但近年來漁貓的棲地正在快速消失，加上人為迫害、環境污染，面臨極大的生存威脅。由於漁貓數量減少許多，漁貓也被譽為是泰國「鑽石級的稀有動物」，「世界自然保護聯盟」（IUCN）亦將其列為易危（VU）物種。根據國際野生貓科動物保育組織潘特拉（Panthera）的泰國保育計畫主任表示，目前泰國的漁貓可能僅剩約150隻，分布在四、五個隔離的亞族群中，且往往不在保護區內。為了減緩漁貓棲地持續流失，保育團體與當地社區合作，推動「愛沼澤」教育，並創造替代生計，減少居民對漁貓棲地的破壞，還有業者推出印有漁貓圖案的魚肉點心，生態旅遊導覽員帶領遊客觀察濕地鳥類的同時也介紹漁貓，希望帶領大眾更加認識漁貓與牠們的處境。