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台中市太平區今（29）日下午發生一起墜樓憾事，一名74歲患有癌症、慢性病的彭姓老翁，不明原因從自家頂樓墜落，由於撞擊力道強烈，彭翁當場一動不動，倒臥在血泊中，家人與目擊民眾見狀，立即通報警消求助，緊急送醫急救仍不治身亡，詳細案情待轄區太平分局進一步釐清，並報請台中地檢署相驗死因。台中市消防局今天下午2點52分接獲報案，指稱太平區新平路一段有民眾疑似從高處墜落，倒臥地上沒有反應，獲報後立即派遣太平分隊及赫力高救隊、出動2車4人前往救護，抵達時發現彭姓老翁已經沒有呼吸心跳，給予急救處置後，送往國軍台中總醫院急救，仍宣告不治。警方初步調查，彭翁罹患癌症、慢性病，家人常積極給予鼓勵，並試圖消除負面情緒，他從住處9樓的頂樓墜樓，經鑑識採證並未發現外力介入，詳細死因已報請台中地檢署檢察官相驗釐清。