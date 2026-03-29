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▲在柯文哲一審遭判刑17年後，民眾黨主席黃國昌的領導能力再度被檢視。（圖／記者林柏年攝）

民眾黨創黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率弊案、總統選舉政治獻金案，遭到台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴。上週四（26日）下午一審宣判出爐，北院認定柯文哲收賄210萬，判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨今（29）日在凱道舉辦聲援柯文哲活動，與國民黨一同走上凱道，號稱有8萬人到場響應。這場活動參加者以年輕人居多，顯示民眾黨的支持者仍以年輕族群居多，但是否能轉化成實質選票仍有待觀察。首先，先談談8萬人這數字，當然是灌水，主辦單位從2點開始喊1萬人、3點半喊3萬人，5點活動將結束喊8萬人，有參與過台灣街頭活動都知道，這是灌水數據，不管藍綠白都一樣，現場雖然明顯感受出人潮暴增，手機網路訊號變差、變慢，但凱道到景福門之間是不可能擠滿8萬人，或許台北市警局的數據，或是電信業者利用基地台來追蹤用戶數還比較能真實反應。根據觀察，329凱道活動現在支持者以40歲以下居多，這些人拿著「柯文哲清清白白」、「政治干預司法」、「司法不公」等標語，明顯看出是民眾黨的死忠支持者。而柯文哲與黃國昌的演說跟過去白營街頭活動宣講差不多，都是批評高房價、民進黨政府雙標等，希望打執政黨的無能，來持續引起青年族群共鳴。小草之所以支持柯文哲，主要是基於對台灣長久以來的藍綠政治格局不滿，以及柯文哲直率、無釐頭的個性，且他又善於製造話題，但這也造就民眾黨長期是一人政黨的困境。在柯文哲經歷京華城案，辭去民眾黨主席後，由黃國昌接手黨主席。黃國昌雖然也有個人魅力，但仇恨值不輸柯文哲，過年街頭掃街拜票經常遭遇嗆聲。而黃國昌自己也官司纏身，若像柯文哲一樣分身乏術，無法管理黨務，民眾黨恐怕會跟親民黨、時代力量一樣，失去了能拿上檯面的政治明星，免不了泡沫化。可以想見，面對柯文哲後續的司法訴訟，民眾黨將會繼續打遭政治干預司法的悲情口號，演講內容也會圍繞民進黨政府施政不利，尤其民進黨從2025非核家園到2027年可能「返核」，核能標準「雙標」成為相罵本；另外，美國攻打伊朗導致油價攀升，民生物價必然跟著上漲，不滿情緒多少會轉嫁到執政黨，屆時綠營恐怕不是繼續打抗中保台牌就能轉移焦點，重啟核電、物價飛漲的民怨，可能成為2026年藍白攻擊執政黨的基本武器，甚至對2026九合一選情造成影響。民眾黨也會利用民眾對政局的不滿，繼續追打卓榮泰內閣。但年輕人支持民眾黨，不意味就能把空氣票轉化成真正選票，民眾黨內部的紛亂、白營立委在立院的表現，都成為中間選民與青年族群檢視這個年輕政黨的項目，且白營不像藍綠都擁有媒體資源，民眾黨只能不斷開自媒體宣傳，始終只能打空戰，欠缺陸戰能力仍是民眾黨選舉的致命傷。