我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李榮浩為單依純侵權一事感到非常火大。（圖／李榮浩微博）

歌王李榮浩今（29）日突然在微博發文開槓新生代歌手單依純，指控對方在深圳演唱會上，明明在授權遭拒的情況下，仍強行翻唱他的代表作〈李白〉，怒批此舉已構成「強行侵權」，且李榮浩不只火大開嗆，還丟出一句「你是來報仇的嗎？」貼出一發出瞬間衝上微博熱搜，掀起全網關注。李榮浩在文中表示，單依純方面近日為演唱會翻唱〈李白〉，透過中國著作權協會與自家公司聯繫，希望可以取得相關授權，不過李榮浩當時就已經透過電子郵件「客氣地婉拒」，沒想到單依純卻在昨日演出時沒取得授權照唱，讓李榮浩超不爽。李榮浩透露，自己事後第一時間致電協會確認，對方也明確表示並未核發授權，因此認定此舉屬於「強行侵權」，不僅如此，李榮浩接著將矛頭指向單依純身上，表示自己一直以來對外都用正向的方式對身邊的人介紹單依純，沒想到如今卻換來這樣的結果，忍不住質問：「你是來報仇的嗎？」還進一步放話：「要我說說嗎？你承受得住嗎？」甚至直接開嗆對方不要事後以「都是公司做的、自己不知情」理由來切割，更希望自己不會看到對方在演唱會上掉淚的影片。本次侵權事件之所以會引起全網關注，是和單依純過去在《歌手2025》舞台上翻唱〈李白〉有關，當時她曾把這首歌重新包裝，加入遊戲梗與個人風格，不過因為演唱風格充滿特色，因此她翻唱的版本讓網友紛紛嘲諷「難聽」，甚至嘲笑到了李榮浩身上，讓他氣得說「你在節目中的翻唱，網上對我本人調侃滿天飛，我保你萬全，順利登上神台」，如今卻爆出侵權一事，讓他本人相當無法接受李榮浩也在文末感嘆，單依純從當年在舞台上緊張到哭的小女孩，短短幾年後卻走到「強行侵權」這一步，讓他直言「真的讓人唏噓」，目前李榮浩方面已著手蒐集證據，後續不排除正式提起民事求償，透過法律途徑處理；而單依純今晚也公開回應，表示自己完全不知情侵權一是，對於李榮浩生氣一事感到非常抱歉，不過李榮浩目前仍未氣消，持續在社群平台輸出中。