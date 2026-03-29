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▲小朋友近距離撫摸水豚等可愛動物，一下子就被收服，並與動物留下合影。（圖／雲天宮籌建顧問團提供）

高雄市鳥松區玄鷲山高邑雲天宮今(29)日在內門野森動物學校舉辦《帝君爺爺牽著你》公益陪伴日暨籌建顧問團聯誼活動，除籌建顧問團親子交流，也邀請育幼院及孤兒院孩童，陪伴他們到新開幕不久的野森動物學校，體驗大自然並與可愛動物互動及探索生態，透過愛心關懷、互動小禮，以行動實踐帝君「扶弱濟世」的精神。主辦單位雲天宮主持曾俊豐、雲天宮籌建顧問團總執行長曲玲瑢及協辦單位高雄市雲天愛心慈善會理事長蔡函真、高雄野森動物學校執行董事王志瑞等均到場。曾俊豐表示，這次是雲天宮首次舉辦大型公益活動，用行動讓孩子們感受成長的路上並不孤單，「把帝君的義氣，化成孩子的勇氣」。今年顧問團成員也攜家帶眷，一起來做公益，用善念與陪伴，牽著孩子的手一起看見世界，一起聽見笑聲，一起感受愛的溫度，曾俊豐指出，一次參與很可能就是某個孩子一輩子的記憶。小朋友近距離餵食與撫摸水豚、狐獴、迷你土撥鼠、迷你馬與小羊等可愛動物，一下子就被收服，掩不住心裡的興奮，開懷大笑之餘，紛紛與動物留下合影。雲天宮籌建顧問團強調，建廟是功德、是使命，但陪伴孩子是更深、更真、最柔軟也最實在的功德，今天不是在舉辦活動，而是在讓孩子相信，世界上真的有人願意為他們停下腳步，願意伸手、願意牽引、願意給他們一份光，讓我們一起把善化成行動，用愛點亮孩子的世界，做一件足以改變小小人生的事。參與今天《帝君爺爺牽著你》公益陪伴日活動的小朋友共有133人，分別來自屏東家扶基金會、財團法人國際單親兒童文教基金會附設臺南市私立麻二甲之家、財團法人高雄市私立紅十字會育幼中心、財團法人台灣關愛基金會附設高雄市私立關愛家園、財團法人屏東縣私立青山育幼院、山地門愛幫。