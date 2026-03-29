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▲陸軍司令部首度與TPBL職籃聯盟新竹御嵿攻城獅合作，在主場賽事前進行戰技展示。（圖／陸軍司令部提供）

▲陸軍司令部首度與TPBL職籃聯盟新竹御嵿攻城獅合作，主場賽事由陸軍司令呂坤修（中）開球。（圖／陸軍司令部提供）

適逢陸軍司令部80週年部慶，陸軍昨（28）日上午以「榮耀80·儀起向前」儀隊競賽揭開系列活動序幕，接續於3月28、29日與新竹御嵿攻城獅攜手舉辦「Yes Sir獅紫軍」職籃主題週，邀請球迷、官兵與眷屬一同共襄盛舉，結合愛國軍事元素，以創新思維展現「新陸軍」的活力與戰力。陸軍司令部表示，本次「Yes Sir獅紫軍」主題週開場活動精彩紛呈，昨日由陸軍人型氣偶攜手攻城獅吉祥物「瑞迪」帶來經典軍歌《黃埔軍魂》舞蹈演出，展現陸軍活潑、親民的一面；今（29）日則風格一轉，由陸軍特戰指揮部戰技隊及陸軍樂儀隊分別帶來精彩演出，以精湛的戰技操演與磅礡樂聲震撼全場，讓球迷近距離感受陸軍精實訓練成果與高昂士氣。活動兩日賽前分別由聯合兵種584旅及特戰指揮部官兵執行巨幅國旗展護任務，並與攻城獅球員共同領唱國歌，當莊嚴肅穆的國歌旋律響起時，全場觀眾紛紛起立致敬、齊聲高唱，陸軍「保家衛國」與球隊「捍衛主場」的精神也在此刻完美結合，場面莊嚴動人。開球儀式部分，昨日由教準部指揮官孔中將開球，今日則由司令呂坤修親自登場，以實際行動支持活動、鼓舞士氣。陸軍司令部表示，此次「Yes Sir獅紫軍」職籃主題日活動，不僅是慰勞官兵長期戮力戰訓本務的辛勞，更透過與職籃的跨域合作，讓民眾能以貼近日常及生活化的方式認識陸軍；此外，陸軍特別推出全新「軍武風格 ARMY 識別圖像」，結合各項新式主戰裝備，以具現代感的方式呈現「NEW ARMY NEW POWER」理念，從球館大螢幕動畫、球場地貼、球員迷彩球衣與周邊聯名商品，都能看見識別圖像的創意運用。陸軍表示，未來也將持續推動多元交流與創新宣傳，展現堅實戰力與專業形象，深化全民國防理念，凝聚社會支持力量，共同守護自由民主的家園。