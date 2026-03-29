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吳品潔嫁給了愛情 甜蜜告白禾浩辰

▲吳品潔（左）跟禾浩辰（右）在一起的每一天都感到非常幸福，擁有滿滿安全感。（圖／記者吳翊緁攝影）

禾浩辰誓詞太催淚 告白吳品潔：除了妳我誰都不想要

吳品潔誓詞全文：

禾浩辰誓詞全文：

禾浩辰與吳品潔交往2年多修成正果，今（29）日舉辦浪漫婚禮，兩人平時鮮少公開放閃，但在交換誓詞環節，彼此吐露真心話，吳品潔感性說：「原本以為這輩子能找到一起生活的人就很不容易了，直到遇見了你，我才發現愛情與適合真的可以同時存在，原來我的運氣好到這一生可以嫁給愛情、嫁給你。」同時感謝禾浩辰選擇了她，讓全場賓客聽了感動不已，全場哭成一遍。吳品潔感性向禾浩辰說：「原本以為這輩子能找到一起生活的人就很不容易了，直到遇見了你，有責任感、踏實、有行動力、善良，又從不計較付出的你，我才發現愛情與適合真的可以同時存在，原來我的運氣好到這一生可以嫁給愛情嫁給你。」吳品潔提到，彼此是兩個完全不同的個體，卻願意用心去理解，去包容對方，她表示：「跟你在一起的每一天我都非常幸福，擁有滿滿安全感。」吳品潔還幽默引用近期爆紅的AI短劇《雪山救狐狸》，笑說能夠與禾浩辰共同組成家庭「我懷疑我拯救過那隻醬板鴨」，讓台下聽了瞬間笑出聲。即使婚後可能會出現摩擦，但吳品潔堅定說：「那些都只是短暫經過的風雨，是我們的養分之一，而我對你的愛會一直存在。」願意一直牽著對方的手走過世界的好與不好、一起慢慢變老，她深情看著禾浩辰說：「我親愛的老公，謝謝你今生堅定的選擇了我，我真的很愛很愛你。」而禾浩辰則向吳品潔說：「除了妳，我誰都不想要！」坦言真正動念想結婚的原因是，對方總在他最陰暗、低潮的時候，給他溫暖的擁抱，「我的世界好像因為妳的出現，變得單純起來，而那顆脆弱的小心臟，也慢慢被修復」。進入婚姻後或許會經歷很多考驗，但禾浩辰承諾一定會緊握彼此的愛情，直到生命的盡頭，哽咽表示：「如果真的有輪迴，我希望每次輪迴你都是我的正緣。老婆我愛妳。」現場溫馨且浪漫。親愛的老公，這好像是我第一次寫信給你，原本以為這輩子能找到一起生活的人就很不容易了，直到遇見了你，你有責任感、踏實、有行動力、善良，又從不計較付出的你，我才發現愛情與適合真的可以同時存在，原來我的運氣好到這一生可以嫁給愛情嫁給你，我們是兩個完全不同的個體，卻願意用心去理解，去包容彼此，就像我們的客廳，可以同時擺放單人沙發和多功能電腦椅，我們的婚禮可以從卡通風格熱鬧登場，再回到溫馨的旋律之中。你帶我體驗很多從沒體驗過的事物，耐心陪我成長，細心照顧我生活的一切，從不嫌棄我，跟你在一起的每一天我都非常幸福，擁有滿滿安全感，都說結婚是唯一一次選擇家人的時候，能跟那麼好的你組成一個家，我懷疑我拯救過那隻醬板鴨，未來的日子你只管朝著自己喜歡的方向前進，努力發光，而我會一直在你身邊為你驕傲，也許未來我們會有小小摩擦、情緒，不小心讓彼此受傷的時候，但請你相信，那些都只是短暫經過的風雨，是我們的養分之一，而我對你的愛會一直存在，對於我們的婚姻我給予最大期許，是在日復一日安穩的柴米油鹽之中，我們仍保有最初的熱情與溫柔，我會努力經營我們的感情，就像你在每個我需要你的時刻，你從不缺席，我會在你需要的時候保護你、支持你、守護你，希望多年以後當你回頭，想起我們共同做出的決定，心裡依然是滿滿的篤定與歡喜，最後我愛你，不論你耀眼或脆弱，順境或低潮，健康或疲憊，我都願意牽著你的手走過世界的好與不好，跟你一起慢慢變老，我親愛的老公，謝謝你今生堅定的選擇了我，我真的很愛很愛你。老婆，我知道你會害怕，其實我也一樣，我們曾經聊過關於愛一個人超過十年，是多麽不可思議的一件事，更何況是一輩子，但因為是你，我有信心可以經歷這一切，因為除了你，我誰都不想要，我原本以為我想找一個，可以沐浴在陽光下、逛街、環遊世界的女孩，但真正讓我動念想娶你的原因是，你在我最陰暗低潮的時候，給了我溫暖的擁抱，在我的工作或生活上陷入困境的時候，會給我一些腦洞大開、讓我瞬間轉念的不同想法，有時候你只是平靜坐在我身邊打電動，並且時不時對我投以微笑，或許妳覺得這沒什麼，但我的世界好像因為妳的出現，變得單純起來，而那顆脆弱的小心臟，也慢慢被修復，原來我追求不是轟轟烈烈的愛情，而是愛家、愛吃雞排、滷肉飯，還有老公偶爾開伙煮飯給她吃的女孩，原來這就是家的感覺，我想這輩子我不會再愛一個人像愛妳一樣，我知道愛不是件容易的事情，隨著時間流逝會經歷很多考驗，但我相信我們會在混沌中找到彼此都平靜的方法，所以妳會害怕沒有關係，就像我求婚時說過，不要放手抓著我的手，讓我們一起學習如何白頭偕老，我發誓我一定會緊握我們的愛情，直到生命的盡頭，如果真的有輪迴，我希望每次輪迴你都是我的正緣。老婆我愛妳。