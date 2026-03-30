營建缺工1／非洲留學生補工地、旅宿人力荒　曝全台25萬缺工真相

北部一處工地，學生頂著豔陽，從事板模作業；中部一間廠房，另名年輕身影搬運磚頭穿梭工地；台北一家飯店，外國面孔在餐廳端碗盤，他們都是遠從非洲來台的留學生，3大勞動現場，凸顯我國缺工問題浮上檯面。
非洲留學生工地搬磚頭、飯店掃廁所 賺取學費、生活費
我國邦交國史瓦帝尼王國（簡稱史國）學生Dlamini（化名），就讀北區一間技職大學，沒課期間，他在北部商辦工地擔任板模工，任由現場工地主任調度，與多名越南籍移工一起上班，工作約8小時，下班後他搭大眾運輸，返回學校宿舍，他透過打工賺取生活費。
「板模工根本找不到人，有人來做就偷笑了！」一名不具名的營建商向NOWNEWS透露缺工困境，扛著工程進度壓力，加上年輕人不願投入營建業，因此把找人難題丟給下包廠商處理，至於工人身份查核，他們並不介意。
中部農地旁一間搭建中的廠房內，史國學生Simelane（化名），因為積欠學費又沒有一技之長，他只好赴營建工地打工，身形瘦小的他，只能聽著工地主任的指令，從事搬磚頭、跑腿等雜務，藉此償還學費。
奈及利亞籍碩士生Victor告訴NOWNEWS，在家鄉找不到穩定工作，先赴杜拜從事營建工程業，再來台灣就讀研究所，課餘在飯店打工貼補學費跟生活費，「他們叫我幹嘛我就做，端碗盤、掃廁所或整理房間。」預計今（2026年）年6月畢業的Victor，未來盼留在台灣工作。
勞動部：全台缺工25萬 營建業缺工第4名
台灣缺工問題日益嚴重，根據勞動部2025年9月統計，全台共有25.9萬個職缺，其中前4名為製造業（88,379）、批發及零售（47,464） 及住宿及餐飲業（24,326）及營建工程業（17,788）。數據也說明為何這群離鄉背井的留學生，扛起我國基層勞力缺口之原因。
「留學生來台，不但可補招生缺額，同時成為缺工人力，他們也想賺錢補貼學費、生活費，創3贏局面！」一名不願具名的大學講師坦言，學校成立國際專班多年，留學生課餘時間都在打工，留學生只要符合《就業服務法》規範，取得勞動部核發工作許可，並於非寒暑假期間，每週工時不得超過20小時。
國土署：2024年營建缺工4.6萬 逃逸移工藏工地曝公安疑慮
其中排行第3名的營業工程業，根據內政部國土署「113年營造業經濟概況報告」指出，實際缺工數高於勞動部所公布職缺數，營造業缺工人數2024年為4.6萬人，相較於2023年5.3萬人，減少約7,000人。營建業缺工黑洞，往往讓不肖包商招攬逃逸移工趕工，衍生公安疑慮。
今（2026）年1月20日，新竹市專勤隊破獲一起逃逸移工，搭帳篷進駐在工地上班的案件，5名泰國逃逸移工，在臉書招攬同鄉，以每天800元日薪，從事貼磁磚工作，最終落網。2025年11月24日，一名越南籍逃逸移工，在新北一處集合住宅工地上班，疑似不熟悉配電作業，觸電身亡。
營建工地聘用逃逸移工屢見不鮮，根據內政部移民署統計，今（2026）年1月，我國失聯移工從事營建工作為3,740人，與2020年381人相比，6年來成長98.1％，漲幅相當驚人。
人力業者：工地聘非法移工是公開秘密 2大原因導致地下勞動市場猖獗
「營建業聘用逃跑移工或留學生是公開的秘密，業界為趕工求生存不會互相檢舉。」中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會前理事長、好力集團創辦人黃杲傑坦言，經營人力仲介40年的觀察，他點出2大原因導致營建業長期存在「地下勞動市場」的現象。
首先是政府開放移工政策，制度設計「嚴重脫節」。黃杲傑指出，目前移工引進採比例制，要求企業須先聘用一定數量本國勞工，才能申請移工名額，該模式在製造業尚可運作，但在需求高度浮動、以工程案為單位的營造業卻完全失靈。黃杲傑解釋，工地實際需求動輒上百人，但本地勞工僅能補足少數，導致合法制度下仍嚴重缺工。
另一方面，合法移工薪資偏低，加上需扣除仲介費與各項成本，實際收入遠低於非法工地日薪，導致逃逸移工問題惡化，甚至形成「合法制度失靈、非法市場擴大」的惡性循環。因此，黃杲傑建議，政府應該將外籍移工與本國勞工的薪資脫鉤，增加誘因避免移工投入非法市場。
勞動學者提2建議：放寬營建移工人數限制、依規模分級管理
長期研究勞動市場的國立政治大學勞動研究所名譽教授成之約分析，在政策面上，移工制度存在明顯落差，相較製造業可透過提高就業安定費擴大移工比例，營建業卻受嚴格的人數管制，導致企業被迫轉向非法管道，這不僅衝擊勞動市場秩序，也增加工地安全風險與執法成本。
成之約建議，政府應重新檢討營建業移工配額制度，適度放寬人數限制，並依工程規模與企業能力分級管理，讓大型營造業者能彈性調度人力，避免人力閒置或短缺並存的問題。
整體而言，營建缺工已非單一產業問題，而是人口結構、產業轉型與政策設計交織的結果。成之約呼籲，政府應從國家層級重新定位移工政策，否則在重大公共工程持續推動下，人力瓶頸將成為台灣基礎建設發展的關鍵風險。
對此，內政部國土署回應表示，為解決營建缺工困境，自2023年開放引進1.5萬名移工，並依產業需求與公會協調配置人力，已有效緩解缺工壓力。
同時，重大工程採專案引進機制，避免進度延宕；並強化雇主資格審查與職安管理，確保施工品質。長期則推動資深移工轉任技術人力並取得永久居留，協助業者建立穩定工班，提升營建產業人力結構與韌性。
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我國邦交國史瓦帝尼王國（簡稱史國）學生Dlamini（化名），就讀北區一間技職大學，沒課期間，他在北部商辦工地擔任板模工，任由現場工地主任調度，與多名越南籍移工一起上班，工作約8小時，下班後他搭大眾運輸，返回學校宿舍，他透過打工賺取生活費。
「板模工根本找不到人，有人來做就偷笑了！」一名不具名的營建商向NOWNEWS透露缺工困境，扛著工程進度壓力，加上年輕人不願投入營建業，因此把找人難題丟給下包廠商處理，至於工人身份查核，他們並不介意。
中部農地旁一間搭建中的廠房內，史國學生Simelane（化名），因為積欠學費又沒有一技之長，他只好赴營建工地打工，身形瘦小的他，只能聽著工地主任的指令，從事搬磚頭、跑腿等雜務，藉此償還學費。
奈及利亞籍碩士生Victor告訴NOWNEWS，在家鄉找不到穩定工作，先赴杜拜從事營建工程業，再來台灣就讀研究所，課餘在飯店打工貼補學費跟生活費，「他們叫我幹嘛我就做，端碗盤、掃廁所或整理房間。」預計今（2026年）年6月畢業的Victor，未來盼留在台灣工作。
台灣缺工問題日益嚴重，根據勞動部2025年9月統計，全台共有25.9萬個職缺，其中前4名為製造業（88,379）、批發及零售（47,464） 及住宿及餐飲業（24,326）及營建工程業（17,788）。數據也說明為何這群離鄉背井的留學生，扛起我國基層勞力缺口之原因。
「留學生來台，不但可補招生缺額，同時成為缺工人力，他們也想賺錢補貼學費、生活費，創3贏局面！」一名不願具名的大學講師坦言，學校成立國際專班多年，留學生課餘時間都在打工，留學生只要符合《就業服務法》規範，取得勞動部核發工作許可，並於非寒暑假期間，每週工時不得超過20小時。
國土署：2024年營建缺工4.6萬 逃逸移工藏工地曝公安疑慮
其中排行第3名的營業工程業，根據內政部國土署「113年營造業經濟概況報告」指出，實際缺工數高於勞動部所公布職缺數，營造業缺工人數2024年為4.6萬人，相較於2023年5.3萬人，減少約7,000人。營建業缺工黑洞，往往讓不肖包商招攬逃逸移工趕工，衍生公安疑慮。
今（2026）年1月20日，新竹市專勤隊破獲一起逃逸移工，搭帳篷進駐在工地上班的案件，5名泰國逃逸移工，在臉書招攬同鄉，以每天800元日薪，從事貼磁磚工作，最終落網。2025年11月24日，一名越南籍逃逸移工，在新北一處集合住宅工地上班，疑似不熟悉配電作業，觸電身亡。
營建工地聘用逃逸移工屢見不鮮，根據內政部移民署統計，今（2026）年1月，我國失聯移工從事營建工作為3,740人，與2020年381人相比，6年來成長98.1％，漲幅相當驚人。
「營建業聘用逃跑移工或留學生是公開的秘密，業界為趕工求生存不會互相檢舉。」中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會前理事長、好力集團創辦人黃杲傑坦言，經營人力仲介40年的觀察，他點出2大原因導致營建業長期存在「地下勞動市場」的現象。
首先是政府開放移工政策，制度設計「嚴重脫節」。黃杲傑指出，目前移工引進採比例制，要求企業須先聘用一定數量本國勞工，才能申請移工名額，該模式在製造業尚可運作，但在需求高度浮動、以工程案為單位的營造業卻完全失靈。黃杲傑解釋，工地實際需求動輒上百人，但本地勞工僅能補足少數，導致合法制度下仍嚴重缺工。
另一方面，合法移工薪資偏低，加上需扣除仲介費與各項成本，實際收入遠低於非法工地日薪，導致逃逸移工問題惡化，甚至形成「合法制度失靈、非法市場擴大」的惡性循環。因此，黃杲傑建議，政府應該將外籍移工與本國勞工的薪資脫鉤，增加誘因避免移工投入非法市場。
勞動學者提2建議：放寬營建移工人數限制、依規模分級管理
長期研究勞動市場的國立政治大學勞動研究所名譽教授成之約分析，在政策面上，移工制度存在明顯落差，相較製造業可透過提高就業安定費擴大移工比例，營建業卻受嚴格的人數管制，導致企業被迫轉向非法管道，這不僅衝擊勞動市場秩序，也增加工地安全風險與執法成本。
成之約建議，政府應重新檢討營建業移工配額制度，適度放寬人數限制，並依工程規模與企業能力分級管理，讓大型營造業者能彈性調度人力，避免人力閒置或短缺並存的問題。
整體而言，營建缺工已非單一產業問題，而是人口結構、產業轉型與政策設計交織的結果。成之約呼籲，政府應從國家層級重新定位移工政策，否則在重大公共工程持續推動下，人力瓶頸將成為台灣基礎建設發展的關鍵風險。
對此，內政部國土署回應表示，為解決營建缺工困境，自2023年開放引進1.5萬名移工，並依產業需求與公會協調配置人力，已有效緩解缺工壓力。
同時，重大工程採專案引進機制，避免進度延宕；並強化雇主資格審查與職安管理，確保施工品質。長期則推動資深移工轉任技術人力並取得永久居留，協助業者建立穩定工班，提升營建產業人力結構與韌性。