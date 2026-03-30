營建缺工2／六都建照展延2年原因曝光　營建缺工恐引爆3大危機

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▲台北市政府發新聞稿指出，因應營建缺工等因素，建照展延2年期限。（圖／翻攝自台北市政府官網）

▲台灣近年營建業缺工一覽表。（圖／NOWNEWS專題專案中心製）

一紙建照展延公告，暴露全台營建缺工警訊！2025年8月，六都因缺工等因素，宣布建照展延2年，NOWNEWS訪問公會理事長，點出營建缺工3大危機，房價漲、工程延宕、黑工市場猖獗，對產業帶來衝擊。因應營建業缺工嚴重，再加上整體經濟環境影響，台北市決定把建築執照的期限延長2年，以紓解施工期程壓力。而新北、桃園、台中、台南和高雄也陸續跟進。在台北市就業服務商業同業公會理事長張斯堯看來，政府會出手延長期限，正好反映出目前營建業人力短缺的問題已經相當嚴重，是一個明顯的警訊。張斯堯接受NOWNEWS越洋專訪這一天，他人在泰國挑選營造移工，他說明台灣營建業缺工問題持續惡化，目前不僅基層技術工短缺，連工地工程師也出現明顯缺口，已逐步引發3大結構性危機，對產業與民生帶來連鎖衝擊。首先，缺工直接推升工程成本，恐進一步帶動房價上漲。張斯堯指出，在人力不足情況下，營造廠需提高薪資搶工，或承擔工期延長所增加的成本，最終都將轉嫁至建案價格，形成缺工，成本上升，最後導致房價上漲的惡性循環，對購屋族形成壓力。第2，工程延宕與品質風險同步升高。張斯堯以泥作、模板、鋼筋等工種為例，目前普遍難以補足人力，加上年輕世代投入意願低，造成現場技術斷層。他坦言，工程進度因此受阻，部分案件甚至面臨延後完工壓力，長期恐影響施工品質與整體建設供給，連帶衝擊都更與公共工程推動。最後是「地下勞動市場」浮現，勞動風險升高。張斯堯解釋，在人力極度短缺下，部分中小型工地已轉向尋找外籍學生或逃逸移工等方式人力補缺，形成遊走法律邊緣。張斯堯表示，若制度無法即時調整，恐使非法或不合規聘工擴大，不僅增加工安風險，也將衝擊整體勞動市場秩序。張斯堯強調，目前移工政策原本是設計來「補人手不夠的部分」，但實際情況已經變成在「直接取代本地勞工」，這反映出台灣本國勞動力已經撐不起產業需求。若政府未能針對名額管制與制度設計進行彈性調整，營建缺工問題恐持續擴大，進一步演變為影響房市、建設與勞動體系的全面性危機。一位中部乙級營建商向NOWNEWS透露心聲指出，「不靠外籍移工，根本蓋不了房子！」他指出技術人力斷層嚴重，以他手邊一件案場為例，現場模板師傅整個工班最年輕是60歲起跳，高齡快80歲，現場多數是越南籍移工，他表示因為缺人、缺料，推升營建成本，因此推掉了很多工程建案。張斯堯點出營建業缺工一大隱憂：「年經人不願投入」，這與1111人力銀行媒體中心公關經理曾仲葳觀察一致，她解析該行業難以招募「新血」的3大困境。重中之重是環境惡劣，營建工地普遍需長時間在戶外作業，被視為「3K產業」，面臨高溫曝曬、體力負荷與工安風險，與科技業或服務業相比，工作條件較為辛苦，因此多數年輕人不願投入高壓、高勞力的營建工地。其次是職涯發展不明確，削弱產業吸引力。曾仲葳表示，相較科技或金融產業具備清楚升遷路徑，營建業被認為發展有限，從基層工人到工頭的單一想像，使年輕人難以看見職涯藍圖。第3是薪資結構不穩定，降低就業誘因。曾仲葳指出，雖然營建業在景氣好時可領高額年終，但整體薪酬與房市景氣高度連動，收入波動大，缺乏穩定保障。相較科技業普遍具備固定年薪制度，營建業薪資不確定性，讓年輕人更傾向選擇其他產業。此外，教育體系亦加劇人力斷層。曾仲葳認為，台灣長期偏重高等教育，技職體系逐漸式微，具備實務技能的勞動力來源減少，使營建等技術導向產業難以補足人力。