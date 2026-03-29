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郭雪芙獨自現身婚禮 身形圓潤、氣色佳

▲禾浩辰（右）與吳品潔（左）婚禮邀請150名好友共襄盛舉。（圖／記者吳翊緁攝影）

郭雪芙穩交外國男友 鬆口私下互動自嘲「母老虎」

女神郭雪芙久違露面！2024年被媒體直擊與蓄著長捲髮的外國男士十指緊扣，她隨即認愛，獲得愛情滋潤的她，今（29）日現身禾浩辰、吳品潔的婚禮，看起來狀態相當不錯，臉蛋也比過去圓潤些，一現身就引來媒體的目光。禾浩辰與吳品潔於今年1月完成登記結婚，今日在內湖CHALET V舉辦浪漫婚宴，邀請約150位親友共襄盛舉，現場星光熠熠。郭雪芙以甜美造型亮相，頂著黑色長捲髮，穿著淺藍色短洋裝、搭配白色風衣外套，展現女神氣場。不過，郭雪芙與過去纖瘦身形相比，似乎圓潤了些，不過氣色仍相當好，對著鏡頭露出微笑。郭雪芙獨自出席婚禮，2024年她被直擊在街頭與男友十指緊扣，她隨後大方認愛，並透露兩人因遊學相識，維持遠距離戀愛。郭雪芙脫單後不吝嗇分享與男友的私下互動，先前兩人到歐洲兩個禮拜，她坦言朝夕相處也是會有吵架的時候，自嘲是「母老虎」，有時會氣到大吼大叫，「我都是為了自己表達不好生氣，自己在旁邊大尖叫。」還好男友都會貼心安撫，還為了她學中文。