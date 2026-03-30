周一開工不憂鬱，買一送一咖啡優惠幫打氣！根據星巴克官網，今（30）日起連續2天，「買一送一」春日煥新10款指定品項好友分享日，大杯美式咖啡57.5元，濃萃義式厚那堤、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、摩卡可可碎片星冰樂等都半價，最便宜星巴克買法一次整理。摩斯漢堡表示，即日起大杯摩斯咖啡買一送一，MOS青年大滿足限時優惠。
星巴克：買一送一有星冰樂！今大杯美式57.5元 10款咖啡優惠
根據星巴克官網，春日煥新指定品項好友分享日，最新咖啡優惠10款「買一送一」！今3月30日至3月31日連續2天，活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，星巴克優惠每杯平均價格：
◾️冷萃咖啡一杯72.5元（原價145元）
◾️美式咖啡（含特選）一杯57.5元（原價115元）
◾️燕麥奶那堤（含特選）一杯80元（原價160元）
◾️濃萃義式厚那堤（含特選）一杯92.5元（原價185元）
◾️經典紅茶那堤一杯77.5元（原價130元）
◾️冰搖果茶一杯65元（原價130元）
◾️冰搖檸檬果茶一杯65元（原價130元）
◾️摩卡可可碎片星冰樂一杯87.5元（原價175元）
◾️雙果果汁星冰樂一杯72.5元（原價145元）
◾️草莓巴西莓椰奶風味星沁爽一杯60元（原價120元）
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。
摩斯漢堡：大杯咖啡買一送一！不限冰熱連喝2天
摩斯漢堡表示，即日起至3月31日，MOS青年大滿足優惠活動，大杯「摩斯咖啡買一送一」！不限冰熱都有優惠。
即日起至3月31日，早餐「摩斯炸蝦堡加大杯摩斯冰紅茶」特價89元（原價105元）、「超級大麥海洋珍珠堡加大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價110元）；再享「方塊薯餅3個」加購價25元。
即日起至6月30日，「超值大麥薑燒珍珠堡＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋蒟蒻＋冰紅茶」特價219元（原價275元）、「摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋蒟蒻＋冰紅茶」特價229元（原價280元）、「超值大麥海洋珍珠堡＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋蒟蒻＋冰紅茶」特價239元（原價285元）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據星巴克官網，春日煥新指定品項好友分享日，最新咖啡優惠10款「買一送一」！今3月30日至3月31日連續2天，活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
◾️冷萃咖啡一杯72.5元（原價145元）
◾️美式咖啡（含特選）一杯57.5元（原價115元）
◾️燕麥奶那堤（含特選）一杯80元（原價160元）
◾️濃萃義式厚那堤（含特選）一杯92.5元（原價185元）
◾️經典紅茶那堤一杯77.5元（原價130元）
◾️冰搖果茶一杯65元（原價130元）
◾️冰搖檸檬果茶一杯65元（原價130元）
◾️摩卡可可碎片星冰樂一杯87.5元（原價175元）
◾️雙果果汁星冰樂一杯72.5元（原價145元）
◾️草莓巴西莓椰奶風味星沁爽一杯60元（原價120元）
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。
摩斯漢堡：大杯咖啡買一送一！不限冰熱連喝2天
摩斯漢堡表示，即日起至3月31日，MOS青年大滿足優惠活動，大杯「摩斯咖啡買一送一」！不限冰熱都有優惠。
即日起至3月31日，早餐「摩斯炸蝦堡加大杯摩斯冰紅茶」特價89元（原價105元）、「超級大麥海洋珍珠堡加大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價110元）；再享「方塊薯餅3個」加購價25元。
即日起至6月30日，「超值大麥薑燒珍珠堡＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋蒟蒻＋冰紅茶」特價219元（原價275元）、「摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋蒟蒻＋冰紅茶」特價229元（原價280元）、「超值大麥海洋珍珠堡＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋蒟蒻＋冰紅茶」特價239元（原價285元）。