營建缺工4／日本招攬257萬移工　關鍵措施：移工升級移民

人潮熙攘的新宿街頭，超商內一名印度籍店員正忙著替客人結帳；涉谷飯店，一名菲律賓籍女服務生忙著接待客人。日本政府為解決缺工困境，祭出長期居留政策，吸引257萬名移工補齊勞力缺口，值得台灣借鏡。
厚生勞動省：外籍移工257萬人 佔日本人口2％
根據日本厚生勞動省統計，2025年10月，日本境內有257萬名外籍移工，創13年來新高，佔日本總人口（1.23億人）約2％，佔勞工比率4％，相當於每100位勞工，就有4位是外籍移工。這同時說明，台灣人赴日旅遊時，經常在超商、旅宿等基層服務業，看到外籍臉孔。
有鑒於日本即將邁入超高齡社會，推升勞動力引進的需求，因此，日本政府於2019年實施特定技能制度，開放具備特定技能的外籍移工。例如特級技能1號，包含介護、清潔等12個行業，在日本居留可達5年。特定技能2號僅開放營造業、造船工業的監督職，可在日本無期限居留，也能攜帶眷屬。
反觀台灣，時序拉回2017年11月10日，時任行政院長賴清德召開記者會，對全台23.2萬缺工提解方。時隔8年他當選總統，缺工數達25.9萬，開放移工成必要選項。
當時賴清德提出多管齊下方案補齊勞力缺口，包含協助產業升級，提供專家團隊輔導及經費補助，協助3K（骯髒、辛苦、危險）產業改善工作環境，提升勞工投入缺工產業意願。以產業發展的人力需求，做為審查學校科系招生調整的依據，並針對缺工產業所需技術領域，開放學校以「外加名額」擴大招生規模。
營造缺工從1.1萬到4.6萬 8年增3.9倍
但成效並未反映在數據上，已被視為3K產業的營造業為例，2017年缺工數為11,550人，2024年增加為46,151人，漲幅達3.9倍。營建缺工並非我國專利，根據國際經濟合作暨發展組織（OECD）2025年6月發布報導告，調查德國的缺工產業中，營造建築業也是重災區之一。
勞動學者：移工政策升級移民政策
長期研究勞動市場的國立政治大學勞動研究所名譽教授成之約，接受NOWNEWS專訪，點出針對移工引進若不放寬長期居留等條件，未來恐怕在勞動市場上搶不到人，建議升級為移民政策，達到留才目的。
他建議政府須建立跨部會整合的「上位勞動力政策」，全面評估未來5至20年各產業人力需求，明確決定移工引進規模與結構，而非採取零碎調整。成之約強調，日本在此方向上大幅開放移工，提供長期甚至無期限的工作機會，值得台灣借鏡。
成之約分析，現行制度如《就業服務法》與《外國專業人才延攬及僱用法》已設有「就業金卡」，提供高階白領人才長期居留與工作彈性，但對藍領技術人員仍採短期聘僱、不得自由轉換雇主與難以取得永久居留的限制。
成之約建議，應檢討現行制度，將具專業技能的藍領移工納入移民體系，例如開放一定年資與技能門檻者，可申請長期居留或永久居留，並強化職業訓練與技能認證制度，從「勞動補充」轉向「人才留用」，以提升台灣在國際勞動市場的競爭力。
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根據日本厚生勞動省統計，2025年10月，日本境內有257萬名外籍移工，創13年來新高，佔日本總人口（1.23億人）約2％，佔勞工比率4％，相當於每100位勞工，就有4位是外籍移工。這同時說明，台灣人赴日旅遊時，經常在超商、旅宿等基層服務業，看到外籍臉孔。
有鑒於日本即將邁入超高齡社會，推升勞動力引進的需求，因此，日本政府於2019年實施特定技能制度，開放具備特定技能的外籍移工。例如特級技能1號，包含介護、清潔等12個行業，在日本居留可達5年。特定技能2號僅開放營造業、造船工業的監督職，可在日本無期限居留，也能攜帶眷屬。
反觀台灣，時序拉回2017年11月10日，時任行政院長賴清德召開記者會，對全台23.2萬缺工提解方。時隔8年他當選總統，缺工數達25.9萬，開放移工成必要選項。
當時賴清德提出多管齊下方案補齊勞力缺口，包含協助產業升級，提供專家團隊輔導及經費補助，協助3K（骯髒、辛苦、危險）產業改善工作環境，提升勞工投入缺工產業意願。以產業發展的人力需求，做為審查學校科系招生調整的依據，並針對缺工產業所需技術領域，開放學校以「外加名額」擴大招生規模。
但成效並未反映在數據上，已被視為3K產業的營造業為例，2017年缺工數為11,550人，2024年增加為46,151人，漲幅達3.9倍。營建缺工並非我國專利，根據國際經濟合作暨發展組織（OECD）2025年6月發布報導告，調查德國的缺工產業中，營造建築業也是重災區之一。
勞動學者：移工政策升級移民政策
長期研究勞動市場的國立政治大學勞動研究所名譽教授成之約，接受NOWNEWS專訪，點出針對移工引進若不放寬長期居留等條件，未來恐怕在勞動市場上搶不到人，建議升級為移民政策，達到留才目的。
他建議政府須建立跨部會整合的「上位勞動力政策」，全面評估未來5至20年各產業人力需求，明確決定移工引進規模與結構，而非採取零碎調整。成之約強調，日本在此方向上大幅開放移工，提供長期甚至無期限的工作機會，值得台灣借鏡。
成之約分析，現行制度如《就業服務法》與《外國專業人才延攬及僱用法》已設有「就業金卡」，提供高階白領人才長期居留與工作彈性，但對藍領技術人員仍採短期聘僱、不得自由轉換雇主與難以取得永久居留的限制。
成之約建議，應檢討現行制度，將具專業技能的藍領移工納入移民體系，例如開放一定年資與技能門檻者，可申請長期居留或永久居留，並強化職業訓練與技能認證制度，從「勞動補充」轉向「人才留用」，以提升台灣在國際勞動市場的競爭力。