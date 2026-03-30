本周台灣天氣迎來高溫、2波鋒面接力影響，中央氣象署表示，周一、周二（3月30日至3月31日）高溫依舊，周三（4月1日）起轉為不穩定的雷雨天氣，清明連假（4月3日至4月6日）則有更強鋒面，全台都有降雨機率，特別是中部以北地區，需防範局部較大雨勢。
今天天氣：全台暖如夏 白天高溫32度
3月30日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為多雲到晴，花東有零星短暫陣雨，午後各地山區有零星短暫雷陣雨；由於風向轉為溫暖的西南風，白天普遍溫暖微熱，各地高溫約28至32度，局部內陸或河谷地區還會更高一些，各地早晚低溫約18至22度，日夜溫差較大，請留意溫度變化，適時增減衣物。
今天空氣品質
良好：花東
普通：中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、金門、澎湖
橘色提醒：北部、竹苗、馬祖
環境部提及，環境風場為偏南風，中部以北污染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門及清晨、夜晚臺中以北地區有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級，中部空品區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。
明天天氣：鋒面逐漸接近 北部率先變天
3月27日明天的天氣，氣象署說明，鋒面接近，北部及東北部天氣稍轉涼；北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。
一周天氣：清明連假全台有雨 北台灣慎防大雷雨
氣象署提醒，周三迎接本周首波鋒面通過，且東北季風增強。中部以北地區都有雷雨發生的機率，清晨至上午期間，更要防範局部較大雨勢，隨著冷空氣南下，北台灣氣溫會略微轉涼。
周四（4月2日）雖然鋒面稍微遠離，但受華南水氣影響，中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨，南部則轉為多雲天氣。周五各地氣溫略微回升，轉為多雲到晴，但另一波鋒面再度接近，午後中部以北、宜花山區仍有雷雨。
周六清明節至下周日，第二波鋒面全面影響台灣，這兩天環境極不穩定，全台都有降雨機率，尤其周六中北部需特別留意雷雨與局部較大雨勢。周日隨著鋒面逐漸遠離，降雨範圍由北往南縮小，但由於後續仍有華南水氣移出的不確定性，整體天氣依舊偏向不穩定，降雨時體感較為舒適微涼。
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3月30日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為多雲到晴，花東有零星短暫陣雨，午後各地山區有零星短暫雷陣雨；由於風向轉為溫暖的西南風，白天普遍溫暖微熱，各地高溫約28至32度，局部內陸或河谷地區還會更高一些，各地早晚低溫約18至22度，日夜溫差較大，請留意溫度變化，適時增減衣物。
良好：花東
普通：中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、金門、澎湖
橘色提醒：北部、竹苗、馬祖
環境部提及，環境風場為偏南風，中部以北污染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門及清晨、夜晚臺中以北地區有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級，中部空品區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。
明天天氣：鋒面逐漸接近 北部率先變天
3月27日明天的天氣，氣象署說明，鋒面接近，北部及東北部天氣稍轉涼；北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。
氣象署提醒，周三迎接本周首波鋒面通過，且東北季風增強。中部以北地區都有雷雨發生的機率，清晨至上午期間，更要防範局部較大雨勢，隨著冷空氣南下，北台灣氣溫會略微轉涼。
周四（4月2日）雖然鋒面稍微遠離，但受華南水氣影響，中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨，南部則轉為多雲天氣。周五各地氣溫略微回升，轉為多雲到晴，但另一波鋒面再度接近，午後中部以北、宜花山區仍有雷雨。
周六清明節至下周日，第二波鋒面全面影響台灣，這兩天環境極不穩定，全台都有降雨機率，尤其周六中北部需特別留意雷雨與局部較大雨勢。周日隨著鋒面逐漸遠離，降雨範圍由北往南縮小，但由於後續仍有華南水氣移出的不確定性，整體天氣依舊偏向不穩定，降雨時體感較為舒適微涼。