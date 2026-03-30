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台南亞太棒球場昨日迎來統一獅本季首場開幕賽，吸引滿場2萬3500人到場觀賽，未料在賽後演出之際，一名蔣姓男子不聽中職工讀生引導動線，竟情緒失控當場掌摑另名前來關心的工讀生，事後遭警方依傷害罪送辦，中職更聲明將男子列入球場黑名單，未來禁止再入場觀賽。事後動手男子遭起底為房仲業管理階層，讓網友紛紛怒灌其任職公司社群，而總公司眼見事態嚴重，今（30）日深夜1時許緊急發文，強調對任何暴力行為零容忍，「已於即日起終止與該員工之聘僱關係」。蔣姓男子在球場情緒失控，竟動手甩工讀生巴掌，整段過程都被網友拍下PO網，讓不少球迷看了忿忿不平。而事後該男子身分也遭起底，在台南某房仲業擔任管理階層，有網友翻出其過去判決書，秀出蔣男過去有傷害、公然侮辱與過失傷人前科，而身分曝光後，網友紛紛怒灌其任職公司社群，狂洗1分評價。眼見輿論延燒愈演愈烈，其任職公司「幸福家不動產」今日深夜1時許緊急發出聲明，「關於本公司員工之個人行為相關事件，經內部了解後，已於即日起終止與該員工之聘僱關係。本公司秉持尊重、理性及守法之原則，對任何形式之暴力行為皆持零容忍態度。感謝各界的關心與監督」。但仍有網友不買帳，有人留言建議「最有誠意的解決方式不是解僱切割，是勸當事人出來公開跟聯盟場務道歉」，另有網友質疑，都能賣房賣到開法拉利了，業績一定超好，怎麼可能真的解僱，之前打人就沒有解雇，絕對只是發個文應付而已，「改個名繼續賀成交」，不少網友要求總公司給出解僱證明。