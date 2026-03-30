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▲口水（右）的短髮讓她在表演時看起來格外顯眼。（圖／TPBL YouTube）

▲口水除了職籃攻城獅外，還同時應援職棒味全龍。（圖／口水IG@trina___0108）

TPBL新竹攻城獅28日舉行主場賽事期間，一名短髮啦啦隊成員意外成為焦點。轉播過程中導播多次將鏡頭帶到該名女孩，引發聊天室觀眾瘋狂詢問「她是誰？」隨後有粉絲揭曉答案，原來她就是慕獅女孩成員「口水」Trina，本名吳宜芳，擁有棒籃雙棲背景，職棒應援味全龍。自從剪了極短髮後，口水的辨識度提高，自然清新的外型與舞台魅力迅速吸粉，也讓該場比賽意外多了一個討論亮點。攻城獅上週末和陸軍司令部攜手舉行「Yes Sir獅紫軍」主題日活動，推出許多迷彩聯名商品，就連啦啦隊慕獅女孩們也都穿著迷彩造型的表演服上陣，在場邊為球員加油打氣，成為一道亮麗風景線。其中，頂著極短髮、皮膚白皙、笑容親切有活力的口水，因經常被導播拍到，也讓觀看直播的網友忍不住在討論區狂問「她是誰？」讓她意外爆紅。據悉，口水原藝名為Chris，曾是伊林璀璨之星第6屆演藝組的亞軍，但當時她還在就讀大學，因學業問題，曾放棄進軍演藝圈。直到6年前，口水才透過徵選加入味全龍，成為小龍女Dragon Beauties的一員，2023年又同步加入慕獅女孩，目前28歲的口水棒籃雙棲，IG有6.3萬名粉絲追蹤。而口水也分享過這個綽號的由來，她說自己因練舞時累到不小心流口水，被老師記住，才取了這個綽號；英文名字Trina則取自口水的台語「喙瀾」的諧音，相當有記憶點。口水過去也曾在節目《綜藝大集合》短暫當過班底，一向留著長捲髮的她，直到今年1月才改變髮型，剪成日系極短髮。這個髮型讓她在一眾啦啦隊女神間顯得格外突出，被粉絲稱讚超級適合，希望口水人氣能持續攀升。