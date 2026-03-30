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今飆35度明又要變天！兩波降雨週二中午起開始

降雨分兩段，第一段週二中午起至傍晚，北部、東北部局部短暫陣雨機率提高；第二段較強，週三早起至晚間，雨帶由北往南移動

▲今天下午開始鋒面將開始影響台灣，明天雨勢分成兩段下到週三。（圖／NOWNEWS資料照）

清明連假也有鋒面移入天氣差！雨勢最大區域中部以北

不過到了清明連假週六另一波鋒面移入，由北往南通過，依序帶來陣雨或雷雨，期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）的威脅。

週六至下週日鋒面影響，尤其週六中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨