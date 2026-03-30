氣象專家吳德榮表示，今（30）日各地晴朗穩定，白天晴熱如夏，最高溫飆到35度，但下午過後鋒面將來襲，週二、週三受到影響，北部、東北部短暫陣雨機率提高，雨帶會逐漸往南擴；到了週末清明連假天氣也不好，鋒面再度通過，期間或帶來陣雨或雷雨，甚至有強對流的威脅。
今飆35度明又要變天！兩波降雨週二中午起開始
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗穩定，晴熱如夏，全台最高氣溫達35度，馬祖及新竹以北易有霧，中部以北空品不佳，應注意。各地區氣溫北部17至31度、中部19至34度、南部18至35度、東部18至34度。
吳德榮提到，週二、週三受鋒面影響，降雨分兩段，第一段週二中午起至傍晚，北部、東北部局部短暫陣雨機率提高；第二段較強，週三早起至晚間，雨帶由北往南移動，依序帶來局部陣雨或雷雨，週三氣溫降，北台轉涼。
清明連假也有鋒面移入天氣差！雨勢最大區域中部以北
吳德榮指出，最新模式模擬調整為週四、週五相對空檔，天氣明顯好轉，白天熱如夏，週五清晨西北部有局部短暫雨的機率。不過到了清明連假週六另一波鋒面移入，由北往南通過，依序帶來陣雨或雷雨，期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）的威脅。
吳德榮分析，週日鋒面南移巴士海峽，空檔再現，天氣好轉，下週一白天起至下週三鋒面重組再移入，又帶來強對流的威脅，而模式對於鋒面帶上強對流的位置及強度模擬，不斷調整，顯示仍有變化，需持續密切觀察。
中央氣象署表示，清明連假週五開始有另一波鋒面接近，各地多雲到晴，午後中部以北、宜花山區有局部短暫雷陣雨。週六至下週日鋒面影響，尤其週六中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨，下週日中部以北、東半部有局部短暫陣雨，南部多雲到晴。
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吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗穩定，晴熱如夏，全台最高氣溫達35度，馬祖及新竹以北易有霧，中部以北空品不佳，應注意。各地區氣溫北部17至31度、中部19至34度、南部18至35度、東部18至34度。
吳德榮提到，週二、週三受鋒面影響，降雨分兩段，第一段週二中午起至傍晚，北部、東北部局部短暫陣雨機率提高；第二段較強，週三早起至晚間，雨帶由北往南移動，依序帶來局部陣雨或雷雨，週三氣溫降，北台轉涼。
吳德榮指出，最新模式模擬調整為週四、週五相對空檔，天氣明顯好轉，白天熱如夏，週五清晨西北部有局部短暫雨的機率。不過到了清明連假週六另一波鋒面移入，由北往南通過，依序帶來陣雨或雷雨，期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）的威脅。
吳德榮分析，週日鋒面南移巴士海峽，空檔再現，天氣好轉，下週一白天起至下週三鋒面重組再移入，又帶來強對流的威脅，而模式對於鋒面帶上強對流的位置及強度模擬，不斷調整，顯示仍有變化，需持續密切觀察。
中央氣象署表示，清明連假週五開始有另一波鋒面接近，各地多雲到晴，午後中部以北、宜花山區有局部短暫雷陣雨。週六至下週日鋒面影響，尤其週六中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨，下週日中部以北、東半部有局部短暫陣雨，南部多雲到晴。