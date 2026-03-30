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▲蔣姓男子過往傷害、公然侮辱、過失傷害等案件層出不窮。（圖／翻攝自Threads）

房仲管理層背景曝光 過往判決紀錄被翻出

▲亞太棒球場掌摑男所任職的公司，遭網友一星評價洗版。（圖／翻攝自Google）

公司深夜火速切割止血 網友不買單要求公開道歉

▲幸福家不動產公開切割蔣男，但不少網友不買單。（圖／翻攝自幸福家不動產臉書）

台南亞太棒球場昨（29）日迎來統一獅本季首場開幕戰，現場湧入2萬3500名球迷，氣氛原本熱烈歡騰，未料賽後活動期間卻爆發突發衝突，一名蔣姓男子疑似不滿現場動線管制，情緒失控當場對前來關心的工讀生出手掌摑，整段過程被民眾拍下並在網路瘋傳，引發球迷一片譁然，也讓原本的開幕喜氣瞬間變調。隨後蔣姓男子的身分也被網友查出，發現他不僅是台南的房仲主管，過去更是前科累累，光是法院判決的傷害、公然侮辱案件就有10幾件。昨日房仲男掌摑中職工讀生事件發生後，警方迅速介入處理，並依傷害罪將蔣姓男子移送偵辦，中華職棒聯盟也第一時間發出聲明，強調對任何暴力行為零容忍，已將該男子列入球場黑名單，未來全面禁止入場觀賽，聯盟此舉被視為強硬止血措施，希望維護球場安全與觀賽環境，避免類似事件再次發生。隨著影片曝光，該名男子身分也迅速遭網友起底，被指是在台南「幸福家不動產」湖美店擔任儲備經理，更有網友進一步翻出其過往判決紀錄，指出他曾涉及傷害、公然侮辱與過失傷害等案件，引發外界質疑其情緒控管與行為紀錄，相關截圖在社群平台大量流傳，讓不少網友到該公司Google評論中留下1星評價。面對輿論快速延燒，該男子任職的「幸福家不動產」於今日凌晨1點緊急發出聲明，表示經內部了解後，已立即終止與該員工的聘僱關係，公司強調一向秉持尊重與守法原則，對任何形式的暴力行為皆採取零容忍立場，並感謝外界監督，不過補少網友不買帳，質疑根本是火速切割。儘管公司已宣布將蔣姓男子解僱，但仍有不少網友質疑誠意不足，認為真正負責任的作法應是當事人公開向工讀生及聯盟道歉，而非僅以解僱切割，有網友表示，若該男子業績優異，公司是否真的會與蔣男結束合作，更有人要求公司提出正式解僱證明。