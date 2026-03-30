我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李榮浩（如圖）火大槓上單依純。（圖／翻攝自金曲獎GMA臉書）

未親自確認授權 責任不再推給主辦

▲單依純688字長文道歉。（圖／翻攝自單依純微博）

強調責任在己 呼籲回到版權問題本身

〈李白〉遭單依純魔改 李榮浩怒轟：來報仇的嗎

單依純長文道歉全文

中國歌手單依純因演唱會翻唱李榮浩的〈李白〉捲入侵權爭議，今（30）日深夜發出688字長文道歉，向李榮浩、版權方及觀眾致意，她坦言自己在未取得書面授權的情況下演出該歌曲，確實造成困擾與傷害，並表示對此感到非常愧疚，也為辜負外界信任致歉。同時單依純也表示自己願意全額賠償，只盼此次事件能止血。單依純說明，自己巡演曲目的版權流程原本由主辦單位處理，自己基於信任沒有逐一確認文件內容，直到事後才知道〈李白〉並未完成授權，她強調雖然流程不是自己主導，但未進一步查核就是疏忽責任仍在自己，不會以「公司處理」作為理由切割。針對後續處理，單依純表示團隊已全面檢視流程，並決定停止〈李白〉所有後續演出，同時將相關宣傳素材下架，關閉涉及該曲的傳播內容，她也表態無論責任如何分配，自己都會承擔版權費用與相關賠償，並配合李榮浩與版權方後續處理。單依純也特別向當天觀眾致歉，坦言讓觀眾在不知情的情況下觀看演出並不妥。未來將設立更嚴格的版權審核機制，所有曲目都會多層確認，避免類似情況再發生，也希望重新建立專業與信任。對於外界討論，單依純表示錯誤由自己承擔，不希望延伸為對李榮浩或其他人的攻擊，她也呼籲大家把焦點放回版權問題本身、理性看待事件，也希望外界給予改正的空間。此次的侵權事件之所以會引起全網關注，是因為單依純過去在《歌手2025》舞台上翻唱〈李白〉時，她曾把這首歌重新包裝加入遊戲梗與個人風格，不過因為演唱風格充滿特色，因此她翻唱的版本讓網友紛紛嘲諷「難聽」。這些嘲諷與批評甚至延伸到李榮浩身上，讓他氣得在文章說：「妳在節目中的翻唱，網上對我本人調侃滿天飛，我保你萬全，順利登上神台！」如今卻爆出侵權一事，讓他本人相當無法接受。尊敬的李榮浩老師、版權方團隊、現場觀眾朋友們，以及所有關注此事的網友和原創音樂人們：​大家好，我是單依純。​今天，我必須懷著萬分愧疚和自責的心情，向所有人鄭重道歉——昨天的演唱會中，在實際未獲得書面授權的情況下，我演唱了《李白》這首歌，給李榮浩老師帶來了傷害，辜負了大家的信任，我在此向所有受影響的朋友致以最誠摯的歉意。作為一名歌手，我始終深知原創作品的珍貴，也一直敬畏版權保護的行業底線。此次巡演的曲目版權審核、授權申請等工作，均由主辦公司全權負責，我基於對合作方專業流程的信任，演出前未進一步核實授權文件細節，之後我才得知主辦方實際並未簽署《李白》的表演授權。但我仍需為自身“未親自核查授權文件”的監督疏忽負責。事情發生後，我們已經全面自查糾錯，並覆盤巡演曲目授權流程。同時，我們也會停止《李白》這首歌曲後續所有的演出演唱，並對本次演出官方線上線下宣傳物料中涉及《李白》的相關內容進行刪除，關閉侵權片段的官方傳播通道。對於此事給整個行業帶來的不良影響，我本人願意承擔所有相應責任。後續我將尊重李榮浩老師及其版權公司的處理方式，會同各方持續溝通，無論實際責任方是誰，我個人承擔全額版權使用費及相應賠償。​我也要向現場觀眾道歉，讓大家在不知情的情況下觀看了演出，我們會成立版權核查組，全面梳理巡演版權流程，多層審核確認，杜絕類似問題再次發生。同時我也懇請大家，理性看待和討論這次糾紛，不參與任何形式的對立與爭執，更不要對李榮浩老師及其他相關方進行指責或攻擊。錯誤全在我，與任何人無關。我們因音樂相遇，更應共同守護尊重創作、敬畏版權的行業環境。也請網友們多給我一些改正的空間，監督我的同時，不要過度解讀和傳播極端言論，讓事件回歸到“版權合規”的核心本身。再次感謝李榮浩老師的創作，也再次向李榮浩老師和所有受到影響的人道歉，對不起。