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亞太球場工讀生遭賞巴掌！第二視角影片「出手超大力」全被拍

蔡姓場管工讀生則大聲回應「好好講啊！」蔣男一巴掌超大力直接搧過去，讓球迷都發出驚呼。

▲蔣男一巴掌超大力直接打在工讀生臉上，全程都被錄下，不少球迷支持告到底。（圖/Threads）

中職官方聲明「協助提告+列黑名單」！工讀生親妹發聲曝傷勢：絕對告到底

將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾之安全。」

▲中職事發後立刻發布聲明，表示暴力零容忍，協同工讀生提告並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽。（圖/中華職棒臉書）

耳朵現在是聽得到的！

「謝謝替我哥講話的球迷們，還有聯盟的幫助，沒有人會放過那個男的，絕對告到底。」

耗資33億元的台南亞太國際棒球訓練中心球場29日盛大進行中職開幕賽，結果卻發生意外，一名男球迷跟工讀生爭執起口角，竟然直接動手賞了對方一巴掌，影片在社群上瘋傳，有民眾錄下第二視角，發現該男子出手力道非常大，球迷都非常傻眼表示：「絕對支持告到底！」回顧該起事件，一名蔣姓男子因為現場引導離場過程產生不滿情緒，和職棒球團僱請的蔡姓場管工讀生（20歲）發生口角，過程中情緒失控，當場賞對方一巴掌，造成對方受傷，已經由聯盟主管陪同前往就醫驗傷，並且完成報案及提告程序。只見從民眾拍下的第二視角影片，蔣姓男子一開始先跟另一位工讀生在吵架，一旁女工讀生出面勸阻顯得非常慌張，後來蔡姓場管工讀生出面救援同事，蔣男指著他講了幾次「好好講」，不少人看完第二視角影片後表示：、「支持提告+永久黑名單謝謝！」、「絕對要告，那巴掌從這角度看更大力，太扯了。」事件發生，中職官方也立刻發表聲明表示，當時工讀生因為走到管制請該民眾返回座位，但該民眾不聽勸還毆打工讀生。事發後，工讀生已由聯盟主管陪同就醫驗傷，並進行報案與提告程序。中職聲明強調：「聯盟對於任何暴力行為採取零容忍態度，而該工讀生親妹妹也在社群平台「Threads」貼文表示：「哥哥已做完筆錄，也去醫院驗完傷，要回家休息了；如果今天他的頭還會痛的話，家人會帶他去醫院的，大家請放心。」對於後續處理，親妹妹回應：