我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭薔（左起）、李心潔、陶昕然等資深女星這次都加入《浪姐7》。（圖／微博＠乘風2026）

▲蕭薔在好友連線環節還打給林志穎求救，清唱〈一簾幽夢〉給林志穎評鑑。（圖／翻攝自芒果TV）

中國實境節目《乘風破浪的姐姐》第7季，又稱《乘風2026》、《浪姐7》即將在4月3日開播，33名參賽者完整名單在日前公布，其中年紀最大的當屬57歲的蕭薔，但她保養得相當凍齡，筋骨也很軟Q，日前蕭薔就在微博公開自己一字馬趴地的拉筋照，讓粉絲看呆，也大讚蕭薔豁出去的決心。而在超前企劃的「親友連麥」環節中，蕭薔則選擇打給忘年之交林志穎求救，展現兩人的情誼。《浪姐7》正式公演舞台播出前，節目組先在微博公開完整參賽名單，來自台灣的女星包含蕭薔、范瑋琪、曾沛慈、徐潔兒、江語晨，陣容一次排開超級亮眼，其他知名度較高的參賽者還包含李心潔、李小冉以及在《後宮甄嬛傳》中飾演安陵容一角的陶昕然，話題性十足。而蕭薔也在名單公布後，於微博發文，貼出她一字馬拉筋的照片。只見蕭薔不僅能張開雙腿平行貼地，還能將身體完整往前趴、雙手向後拉伸，可見其柔軟度極高，寶刀未老。粉絲看了也紛紛驚喜留言，「姐姐！太猛了」、「期待妳的出舞台」、「這是什麼身材？什麼臉？太天才了」、「從青少年上學時期就喜歡的女神，到現在我都30（歲）了，還是依舊喜歡！我永遠的女神」。《浪姐7》28日還公開超前企劃，在節目正式開播前，找來參賽者與親友視訊連線求救，只見蕭薔二話不說打給了林志穎，問他自己該唱什麼歌才好？林志穎建議：「一般初舞台都唱自己的歌」，他曾在同性質節目《披荊斬棘的哥哥》第3季拿下冠軍，因此蕭薔也聽進他的意見，笑說自己要唱〈一簾幽夢〉，林志穎立刻認同直呼這絕對會帶來回憶殺。蕭薔過去在瓊瑤劇《一簾幽夢》飾演女主角「綠萍」，清純動人的外型讓觀眾印象深刻，在中國也累積了不少死忠粉絲，因此《一簾幽夢》同名主題曲確實是她最好的選擇。不過《浪姐7》舞台這次主打無修音、無剪輯、現場直播，蕭薔是否能成功熬過，讓觀眾相當期待。