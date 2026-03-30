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▲從外流的影片中，可以看到右方男子在室內抽電子煙，後方女子則是拿著酒回房間，而左方女子一直處於亢奮狀態，疑似已經喝醉。（圖／翻攝X）

9名藝人遭點名 爆料內容越滾越大

影片內容引發爭議 親密互動曝光

帳號疑遭盜用 相關人士急忙切割

準出道男團受衝擊 官方尚未回應

日本演藝圈近日爆出爭議事件，一段疑似多名偶像私下聚會的影片於社群平台X瘋傳，短時間內就引發大批網友關注，瀏覽數更迅速衝上7700萬次。由於爆料內容不只牽涉多位來自不同團體的藝人如AKB48的向井地美音等9人，其中甚至還有未成年飲酒、室內吸菸以及脫序遊戲等敏感指控，甚至還被爆玩「全裸野球拳」。影片與貼文在網路上擴散後，不少日本網友與粉絲也開始湧入留言區討論真實性，讓事件熱度持續攀升。根據網路流傳內容，這次遭點名的共有9名藝人鈴木悠仁、鈴木久留美、深田龍生、田口愛佳、浮所飛貴、山根涼羽、元木湧、武藤小麟與向井地美音，橫跨不同偶像系統與團體，包括ACEes、B&ZAI、AKB48以及傑尼斯的成員，名單曝光後立刻成為外界關注焦點。由於這些名字幾乎涵蓋男偶像與女偶像圈，且部分成員原本就處於事業上升期，因此對所屬團體影響頗深。更引人關注的是，爆料者還進一步暗示，部分成員私下關係相當密切，甚至還會一起玩「全裸野球拳」，甚至提到疑似住在同一棟大樓等說法，使得此次外流事件更是引發日本網友熱議。從目前網路流傳的畫面來看，影片中可見一群年輕男女在室內聚會，現場氣氛相當熱絡，部分人互動親密，也出現飲酒與電子煙等場面，甚至有女子疑似酒後步伐不穩，需要他人攙扶。由於爆料者文字描述相當聳動，還提到「全裸野球拳」等極具話題性的內容，因此更加刺激網友獵奇心理，不過這段影片的拍攝時間、拍攝者身分與完整來源至今仍不明，是否經過剪接、移花接木，甚至是否涉及AI生成技術，也都尚未獲得證實，正因如此外界對影片內容仍抱持高度疑慮。除了影片內容本身掀起熱議，外流來源也成為另一個焦點，由於網路上有人猜測認為事件可能與前AKB48成員服部有菜有關，甚至懷疑影片是透過其帳號外流，讓相關討論進一步擴大。對此服部有菜也緊急發文澄清，表示自己的帳號確實遭到他人非法登入，目前已無法掌握帳號權限，並強調自己同樣是透過網路才看到這些影像，對相關內容並不知情。由於她過去就曾因私人影像風波成為話題人物，這次再度被捲入也讓外界對整起事件是否另有內情產生更多猜測。截至目前為止，遭點名藝人及其所屬經紀公司大多尚未正式發聲，使整起風波仍停留在爆料與網友討論階段，尤其其中部分成員所屬團體原本正值發展關鍵期，甚至被視為新一代備受期待的準出道或上升期偶像，如今突然捲入如此大規模的輿論爭議，勢必對後續活動安排與形象經營帶來衝擊。