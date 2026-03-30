3月底速食優惠加碼！麥當勞表示，「買一送一」一起挺優惠券最後開吃；今（30）日起全球版APP發送最新10大優惠券，免費送薯條、麥克雞塊、蛋捲冰淇淋等；歡樂送優惠也有買一送一。漢堡王則表示，春日踏青餐139元限時優惠開吃。
麥當勞：買一送一！免費送薯條、雞塊10大優惠券 歡樂送也優惠
麥當勞表示，3月底兩大速食優惠別錯過：
◾️買一送一！即日起至3月31日，一起挺優惠券最後2天快吃，38張優惠券，最高可省下2538元。
推薦7款飲料包括金選咖啡、焦糖奶茶都「買一送一」；薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元。早餐「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅＋金選美式咖啡」套餐79元起，雙人早餐159元起。
個人套餐「四件組」101元起，爽吃麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品，「五件組」169元起；雙人套餐則是209元起。
◾️歡樂送優惠也買一送一！可口可樂、雪碧、檸檬風味紅茶、焦糖奶茶、金選美式咖啡都「買一送一」，雙倍應援點心59元起，早餐套餐119元起、雙享早餐209元起等。
◾️免費送薯條、雞塊！即日起至3月31日，門市限定：買好朋友購物袋「免費送小薯或蛋捲冰淇淋或38元飲品（可重複兌換）」、買超值全餐「免費送小薯（可重複兌換）」、買超值全餐「免費送蛋捲冰淇淋（可重複兌換）」。
即日起至4月5日，門市限定：單點草莓白巧克力三角派「免費送小薯」、單點OREO草莓冰炫風「免費送小薯」、單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」、單點豐盛鬆餅系列「免費送薯餅」、單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送38元中杯飲品」、單點質感焙果系列「免費送薯餅」。
即日起至4月14日，買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠。
漢堡王：春日踏青餐139元限時優惠！
漢堡王表示，即日起至4月8日「春日踏青餐」活動，推出3款肉感厚實的主餐漢堡套餐限時優惠，套餐包含點心薯條、洋蔥圈、辣薯球（3選1）搭配中杯飲料，最多現省41元。
◾️「火烤雞腿培根堡餐」139元。
◾️「安格斯厚切牛肉堡餐」169元。
◾️「雙層田園華鱈魚堡餐」139元。
提醒大家，正餐販售時間至打烊前30分鐘（各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）；全門市優惠（不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市）；特殊折扣，恕不提供客製；實際產品以門市供應為準。
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麥當勞表示，3月底兩大速食優惠別錯過：
◾️買一送一！即日起至3月31日，一起挺優惠券最後2天快吃，38張優惠券，最高可省下2538元。
推薦7款飲料包括金選咖啡、焦糖奶茶都「買一送一」；薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元。早餐「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅＋金選美式咖啡」套餐79元起，雙人早餐159元起。
個人套餐「四件組」101元起，爽吃麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品，「五件組」169元起；雙人套餐則是209元起。
◾️歡樂送優惠也買一送一！可口可樂、雪碧、檸檬風味紅茶、焦糖奶茶、金選美式咖啡都「買一送一」，雙倍應援點心59元起，早餐套餐119元起、雙享早餐209元起等。
即日起至4月5日，門市限定：單點草莓白巧克力三角派「免費送小薯」、單點OREO草莓冰炫風「免費送小薯」、單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」、單點豐盛鬆餅系列「免費送薯餅」、單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送38元中杯飲品」、單點質感焙果系列「免費送薯餅」。
即日起至4月14日，買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠。
漢堡王表示，即日起至4月8日「春日踏青餐」活動，推出3款肉感厚實的主餐漢堡套餐限時優惠，套餐包含點心薯條、洋蔥圈、辣薯球（3選1）搭配中杯飲料，最多現省41元。
◾️「火烤雞腿培根堡餐」139元。
◾️「安格斯厚切牛肉堡餐」169元。
◾️「雙層田園華鱈魚堡餐」139元。
提醒大家，正餐販售時間至打烊前30分鐘（各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）；全門市優惠（不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市）；特殊折扣，恕不提供客製；實際產品以門市供應為準。