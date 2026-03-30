兒童節好嗨！麥當勞表示，聯名《超級瑪利歐銀河電影版》4月1日愚人節開搶，瑪利歐、碧姬公主、耀西、庫巴等12款角色公仔；歡慶兒童節Happy Meal推出主題限定包裝與讀本；全新開吃「韓風香蒜甘醬炸雞腿」還有機會獲得「迷你相機」。今（30）日起全台新增10家奶昔限定店試賣餐廳、全台共22家資訊一覽；迷你Q紫薯好評回歸一次整理。
麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》4/1開賣！12款公仔、三波段推出
上集全球賣破13億美元，即將於4月1日在台上映的續集《超級瑪利歐銀河電影版》，現在確定麥當勞聯名也將同步登台！麥當勞攜手全球人氣IP《超級瑪利歐》，以最新電影中的重要元素「無敵星」為設計靈感，打造《超級瑪利歐》角色公仔搭配星星扣環，不只是可掛在包包上的吊飾、還可隨意變換姿勢變成桌面擺飾。
麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》公仔，全套12款，角色包括：瑪利歐、碧姬公主、耀西、庫巴等經典角色，還有因電影受到矚目的羅潔塔公主、庫巴 Jr.、奇可等人氣角色。掃描公仔外盒QR code，還能進入《超級瑪利歐》世界，免費體驗超級瑪利歐專屬電影數位場景。
麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》12款公仔4/1開賣！買法、價格一次整理：
◾️第一波：4月1日10:30起至4月28日，款式：瑪利歐、青蛙路易吉、碧姬公主、驚奇庫巴Jr.（共4款）。
◾️第二波：4月8日10:30起至4月28日，款式：羅潔塔公主、凱瑟琳、奇諾比奧、火焰瑪利歐（共4款）。
◾️第三波：4月15日10:30起至4月28日，款式：耀西、庫巴Jr.、庫巴、奇可（共4款）。
開賣地點：於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速販售（McCafé 專屬櫃檯、歡樂送與第三方外送平台恕不販售；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應狀況為主）。
公仔買法：每購買一份套餐（包含早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒），即可以優惠價49元加購「超級瑪利歐公仔」乙個（可挑款），恕不提供單買，每筆消費限購4個（不限款式）。4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準），連續三週，每週依序推出4款角色。
兒童節《超級瑪利歐》主題讀本開搶！4/1麥麥共讀月、華山體驗活動
麥當勞鼓勵家庭親子共讀、共遊，營造幸福時光。迎接兒童節，4月1日起限期為兒童餐Happy Meal換上《超級瑪利歐》主題包裝，集結瑪利歐、碧姬公主、耀西與庫巴Jr.等經典角色，推出限量《超級瑪利歐》主題讀本。
孩子們可透過閱讀生動的圖文與趣味互動遊戲，認識瑪利歐與好友們的冒險故事；掃描麥麥盒或主題讀本上的QR code，還可進入《超級瑪利歐》的世界，免費體驗數位互動設計，享受專屬電影數位場景。
今年麥當勞「麥麥共讀月」以「天生就是大故事家」為主軸，號召孩子展現「創造力」，4月3日至4月6日於台北華山文化創意產業園區打造「天生就是大故事家」戶外親子體驗活動。鼓勵小朋友透過沉浸式互動體驗，在「麥麥盒奇幻隧道」創意展現獨一無二的麥麥盒，還有麥麥樂天團年度新秀表演。
麥當勞「韓風香蒜甘醬」新品送「迷你相機」！菜單一覽
鎖定喜歡韓國美食的台灣胃，麥當勞推出全新「韓風香蒜甘醬」系列，選用韓國直送不倒翁「香蒜甘醬」的濃郁蒜香結合醬油香氣，4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準）開吃：
◾️「韓風香蒜甘醬炸雞腿（2塊）」單點134元、經典套餐199元。
◾️「韓風香蒜甘醬雞腿堡」單點124元、經典套餐189元。
並與雪碧合作，於麥當勞APP推出期間限定抽獎活動，4月2日至4月21日，會員使用優惠券，購買「韓風香蒜甘醬炸雞腿」套餐或「韓風香蒜甘醬雞腿堡」套餐，即贈送「小杯雪碧」；兩張優惠券皆使用的消費者即可參加抽獎，有機會贏得限量「雪碧 蒜你會拍迷你相機」乙份（隨機抽出1,000位）。
麥當勞：今起新增10家奶昔限定店！全台共22家開喝
麥當勞奶昔限定店大量增加！今3月30日起新增10家奶昔限定店試賣餐廳，目前全台共22家餐廳喝得到麥當勞奶昔。
「麥當勞奶昔」全台22家限定店 資訊一覽
時間：上午10:30起至晚上10:00
地點：全台22家門市餐廳試賣。
價格：香草、草莓兩款口味，3月30日至4月28日優惠價69元（原價單點79元）。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔專頁
台北館前餐廳：台北市中正區館前路8號
台北西湖餐廳：台北市內湖區內湖路一段283號
台北光復餐廳：台北市大安區光復南路286號
板橋重慶餐廳：新北市板橋區重慶路23號
基隆義六餐廳：基隆市信義區信一路91號
中壢中央餐廳：桃園市中壢區復興路57號
新竹經國二餐廳：新竹市香山區經國路三段11號
竹北自強南餐廳：新竹縣竹北市自強南路19號
苗栗頭份餐廳：苗栗縣頭份市中華路1335號1樓
台中復興三餐廳：台中市南區復興路三段41號
中港四餐廳：台中市西區臺灣大道二段412號
南投南崗餐廳：南投縣南投市南崗二路313號
彰化金馬餐廳：彰化縣彰化市金馬路二段55號1樓
斗六雲林餐廳：雲林縣斗六市雲林路二段241號
嘉義北港餐廳：嘉義市西區北港路253號
嘉義民雄餐廳：嘉義縣民雄鄉建國路一段18號
台南大學餐廳：台南市東區大學路26號
高雄五福餐廳：高雄市新興區五福二路258號
屏東復興餐廳：屏東縣屏東市復興路220號
羅東興東餐廳：宜蘭縣羅東鎮興東路73號
花蓮中正餐廳：花蓮縣花蓮市中正路625號
台東農會餐廳：台東縣台東市新生路191號
麥當勞：「迷你Ｑ紫薯」好評回歸！價格一覽
麥當勞「迷你Q紫薯」即將好評回歸！擁有獨特齒輪造型，一口咬下酥脆口感好驚喜，外層以台農73號紫玉地瓜、包覆台農57號黃地瓜內餡，兩種樸實蜜香超療癒。
麥當勞「迷你Q紫薯」將於4月15日至5月26日開賣（若提早售完以提早售完日為準），單點59元（每份5入），套餐加購優惠價50元。
SUKIYA：「烤地瓜冰霜奶昔」期間限定新口味
不只麥當勞有奶昔可以喝，來自日本的丼飯專門店SUKIYA，其實也有引進「冰霜奶昔」。現在最新推出「蜜桃春櫻冰霜奶昔」新口味、中杯55元（可外帶）；另有「牛奶冰霜奶昔」49元、「草莓冰霜奶昔」55元。
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上集全球賣破13億美元，即將於4月1日在台上映的續集《超級瑪利歐銀河電影版》，現在確定麥當勞聯名也將同步登台！麥當勞攜手全球人氣IP《超級瑪利歐》，以最新電影中的重要元素「無敵星」為設計靈感，打造《超級瑪利歐》角色公仔搭配星星扣環，不只是可掛在包包上的吊飾、還可隨意變換姿勢變成桌面擺飾。
麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》公仔，全套12款，角色包括：瑪利歐、碧姬公主、耀西、庫巴等經典角色，還有因電影受到矚目的羅潔塔公主、庫巴 Jr.、奇可等人氣角色。掃描公仔外盒QR code，還能進入《超級瑪利歐》世界，免費體驗超級瑪利歐專屬電影數位場景。
◾️第一波：4月1日10:30起至4月28日，款式：瑪利歐、青蛙路易吉、碧姬公主、驚奇庫巴Jr.（共4款）。
◾️第二波：4月8日10:30起至4月28日，款式：羅潔塔公主、凱瑟琳、奇諾比奧、火焰瑪利歐（共4款）。
◾️第三波：4月15日10:30起至4月28日，款式：耀西、庫巴Jr.、庫巴、奇可（共4款）。
開賣地點：於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速販售（McCafé 專屬櫃檯、歡樂送與第三方外送平台恕不販售；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應狀況為主）。
公仔買法：每購買一份套餐（包含早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒），即可以優惠價49元加購「超級瑪利歐公仔」乙個（可挑款），恕不提供單買，每筆消費限購4個（不限款式）。4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準），連續三週，每週依序推出4款角色。
麥當勞鼓勵家庭親子共讀、共遊，營造幸福時光。迎接兒童節，4月1日起限期為兒童餐Happy Meal換上《超級瑪利歐》主題包裝，集結瑪利歐、碧姬公主、耀西與庫巴Jr.等經典角色，推出限量《超級瑪利歐》主題讀本。
孩子們可透過閱讀生動的圖文與趣味互動遊戲，認識瑪利歐與好友們的冒險故事；掃描麥麥盒或主題讀本上的QR code，還可進入《超級瑪利歐》的世界，免費體驗數位互動設計，享受專屬電影數位場景。
今年麥當勞「麥麥共讀月」以「天生就是大故事家」為主軸，號召孩子展現「創造力」，4月3日至4月6日於台北華山文化創意產業園區打造「天生就是大故事家」戶外親子體驗活動。鼓勵小朋友透過沉浸式互動體驗，在「麥麥盒奇幻隧道」創意展現獨一無二的麥麥盒，還有麥麥樂天團年度新秀表演。
鎖定喜歡韓國美食的台灣胃，麥當勞推出全新「韓風香蒜甘醬」系列，選用韓國直送不倒翁「香蒜甘醬」的濃郁蒜香結合醬油香氣，4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準）開吃：
◾️「韓風香蒜甘醬炸雞腿（2塊）」單點134元、經典套餐199元。
◾️「韓風香蒜甘醬雞腿堡」單點124元、經典套餐189元。
並與雪碧合作，於麥當勞APP推出期間限定抽獎活動，4月2日至4月21日，會員使用優惠券，購買「韓風香蒜甘醬炸雞腿」套餐或「韓風香蒜甘醬雞腿堡」套餐，即贈送「小杯雪碧」；兩張優惠券皆使用的消費者即可參加抽獎，有機會贏得限量「雪碧 蒜你會拍迷你相機」乙份（隨機抽出1,000位）。
麥當勞奶昔限定店大量增加！今3月30日起新增10家奶昔限定店試賣餐廳，目前全台共22家餐廳喝得到麥當勞奶昔。
「麥當勞奶昔」全台22家限定店 資訊一覽
時間：上午10:30起至晚上10:00
地點：全台22家門市餐廳試賣。
價格：香草、草莓兩款口味，3月30日至4月28日優惠價69元（原價單點79元）。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔專頁
台北西湖餐廳：台北市內湖區內湖路一段283號
台北光復餐廳：台北市大安區光復南路286號
板橋重慶餐廳：新北市板橋區重慶路23號
基隆義六餐廳：基隆市信義區信一路91號
中壢中央餐廳：桃園市中壢區復興路57號
新竹經國二餐廳：新竹市香山區經國路三段11號
竹北自強南餐廳：新竹縣竹北市自強南路19號
苗栗頭份餐廳：苗栗縣頭份市中華路1335號1樓
台中復興三餐廳：台中市南區復興路三段41號
中港四餐廳：台中市西區臺灣大道二段412號
南投南崗餐廳：南投縣南投市南崗二路313號
彰化金馬餐廳：彰化縣彰化市金馬路二段55號1樓
斗六雲林餐廳：雲林縣斗六市雲林路二段241號
嘉義北港餐廳：嘉義市西區北港路253號
嘉義民雄餐廳：嘉義縣民雄鄉建國路一段18號
台南大學餐廳：台南市東區大學路26號
高雄五福餐廳：高雄市新興區五福二路258號
屏東復興餐廳：屏東縣屏東市復興路220號
羅東興東餐廳：宜蘭縣羅東鎮興東路73號
花蓮中正餐廳：花蓮縣花蓮市中正路625號
台東農會餐廳：台東縣台東市新生路191號
麥當勞「迷你Q紫薯」即將好評回歸！擁有獨特齒輪造型，一口咬下酥脆口感好驚喜，外層以台農73號紫玉地瓜、包覆台農57號黃地瓜內餡，兩種樸實蜜香超療癒。
麥當勞「迷你Q紫薯」將於4月15日至5月26日開賣（若提早售完以提早售完日為準），單點59元（每份5入），套餐加購優惠價50元。
不只麥當勞有奶昔可以喝，來自日本的丼飯專門店SUKIYA，其實也有引進「冰霜奶昔」。現在最新推出「蜜桃春櫻冰霜奶昔」新口味、中杯55元（可外帶）；另有「牛奶冰霜奶昔」49元、「草莓冰霜奶昔」55元。