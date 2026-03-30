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▲吳向飛點名要李榮浩道歉，李榮浩強調自己沒唱過〈路一直都在〉。（圖／微博＠李榮浩）

▲單依純（如圖）昨日也向李榮浩公開道歉，李榮浩目前看似已經原諒，並不要求金錢賠償。（圖／微博＠單依純）

李榮浩昨（29）日大動作開炮單依純未獲得授權就在演唱會上演唱他的歌曲〈李白〉，單依純因此發長文致歉，表示是團隊疏失。而李榮浩罵完單依純後，作詞人吳向飛也下場參戰，他稱李榮浩也是侵權者，曾公開演唱他作詞的陳奕迅歌曲〈路一直都在〉，卻沒付錢，讓吳向飛忍不住點名李榮浩：「是不是也該跟我道個歉？」李榮浩昨日發文表示單依純演唱他的〈李白〉並未獲得授權，吳向飛見狀也跟著發文，稱讚李榮浩的維權意識非常好，每一個詞曲作者都應該維護好自己的版權。結果下秒吳向飛話鋒一轉，突然提到：「吳向飛此文一出，立刻在微博掀起熱烈討論。據悉，〈路一直都在〉收錄在陳奕迅2008年推出的國語專輯《不想放手》中，歌詞由吳向飛、符致逸共同創作。吳向飛也在下一篇貼文寫道，「自2021年起，我起訴的未經授權使用〈路一直都在〉等音樂作品的相關案件，被起訴的侵權方，無一例外，全部被法院判定侵權敗訴」，態度看起來十分強硬。李榮浩見狀，第一時間也發文回應，「」李榮浩表示自己並未在個人演唱會或音樂節、晚會中演唱過此歌，如果吳向飛拿得出證據，他願意公開賠償道歉，「再嚴重的後果我自願承擔，絕不推辭」。李榮浩顯然對此事也很有把握，因此大家都在等吳向飛拿出證據，，只強調自己針對版權問題多次打贏官司，這讓網友忍不住翻白眼，直呼：「笑死我了，吳向飛已讀亂回」、「你倒是回答一下李榮浩的幾點問題啊？律師在等你呢」、「真沒有（證據）就趕緊滑跪道歉，蹭蹭就算了，別嘴硬」。目前針對單依純道歉一事，李榮浩則熄火回應，「」。李榮浩也強調自己不在乎金錢賠償，隨後還態度放軟地對單依純說，「不早了，你演出辛苦了，早點休息」，為這場版權罵戰拉下帷幕。