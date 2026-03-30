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南海局勢持續升溫，中國與菲律賓雖重啟外交對話，但海上對峙並未降溫。中國在會談後隨即出現軍事動作，顯示區域緊張情勢依舊敏感。中菲雙方於3月27日至28日在泉州舉行第24次外交部磋商（FMC）及「南海問題雙邊磋商機制」（BCM）第11次會議，會中同意透過對話妥善管控分歧，維持海上局勢穩定。然而，會談結束後，中方即派遣海空兵力前往黃岩島周邊展開戰備警巡與執法行動。中國官方指出，3月以來已持續加強該海域巡邏，並對周邊船隻進行警告與驅離。在會後聲明上，雙方立場仍存明顯差異。菲律賓強調應依據《聯合國海洋法公約》及2016年南海仲裁裁決處理爭議，並對中國干擾菲方人員與漁民安全表達關切；中國則表示雙方交流「具建設性」，並同意加強溝通機制。事實上，在會談前幾天，雙方海上摩擦已升高。菲律賓指出，其軍艦在中業島附近執行任務時，遭中國軍艦危險接近；中國則反指菲方艦艇在渚碧礁海域進行不安全操作，雙方各執一詞。觀察人士認為，儘管中菲持續透過外交管道對話，但實際海上行動仍頻繁且強硬，顯示南海爭端短期內難以緩解，區域安全風險仍將持續升高。