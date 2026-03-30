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單依純《中國好聲音》沒試鏡 插隊入選遭疑「走後門」

▲單依純（如圖）以第一名的成績考進浙江音樂學院，2020年參加選秀節目《中國好聲音》奪下冠軍。然而事後卻爆出連試鏡都沒參加。（圖 / 單依純微博）

于正爆料歌手放鳥 知情人士點名單依純

▲單依純（如圖）是比賽中的常勝軍，在《歌手2025》首集節目中奪下第一名。（圖／翻攝自湖南衛視歌手微博）

單依純翻唱〈李白〉李榮浩罕動怒控侵權

▲單依純遭李榮浩控訴侵權，今日發出688字長文道歉。（圖／翻攝自單依純微博）

中國女歌手單依純因演唱會翻唱李榮浩的〈李白〉捲入侵權爭議，今（30）日深夜發出688字長文道歉，向李榮浩、版權方及觀眾致意，表示自己願意全額賠償，希望能停止風波。單依純出道至今風波不斷，另外，單依純在《歌手2025》疑似刻意模仿王菲的唱腔，但實力遠不如原唱，也被網友酸是「低配版王菲」。單依純以第一名的成績考進浙江音樂學院，2020年參加選秀節目《中國好聲音》，在盲選階段獲得李健和謝霆鋒的轉身，並選擇加入李健戰隊，最後更奪下總冠軍，正式進軍演藝圈；然而事後卻爆出單依純連試鏡都沒參加，直接插隊參加電視台的盲選，遭疑「走後門」。此外，《中國好聲音》曾爆出黑箱爭議，傳出歷屆冠軍中，有一位花了3000萬人民幣（約新台幣1.3億）買下冠軍名次，而外界抽絲剝繭後，鎖定單依純及張碧晨兩人，不過因未有直接證據，最後也就不了了之。單依純出道至今爭議連連，先前中國知名製作人于正在直播中爆料，製作電視劇《墨雨雲間》期間，曾邀請某位人氣女歌手唱主題曲，雙方一度談得很順，卻在正式錄音前被「放鳥」，于正無奈表示「這種臨時放鴿子的人，我一般不敢再找，怕第二次再被放鴿子。是不是怕我個人有爭議？還是不喜歡我們劇組？總之就是沒緣分。」之後有知情人士透露，于正口中所說的就是單依純。值得關注的是，單依純也是比賽中的常勝軍，在《歌手2025》首集節目中，對上林志炫、陳楚生、饒舌歌手周延（GAI）、白舉網、日本歌手BENI、美國鄉村女歌手Mickey Guyton、美國流行女歌手Grace Kinstler等實力派，她以新歌〈珠玉〉成功奪下第一名，連那英都指她的聲音是老天賞飯吃，讚嘆：「她比我強多了！」不過，成為連霸冠軍的她，在翻唱王菲經典作品〈天空〉時，引來不少觀眾吐槽她刻意模仿王菲唱腔，但實力卻遠不如原唱，頂多是「低配版王菲」。對此，單依純隨後在微博上發文，高EQ回應酸民：「我喜歡菲姐的這首歌，在演唱會上也唱過很多次，一直期待有機會能把這首歌帶給更多人。我想唱我喜歡的歌，我想保留和傳達我自己的表達，這也是我來歌手的原因。」近來，單依純再度因翻唱李榮浩的〈李白〉捲入侵權爭議，她在深圳舉辦演唱會並計畫演唱《李白》，向李榮浩方請求授權被拒絕，卻仍在28日舉辦的演唱會上演唱該曲，引發李榮浩不滿，罕見公開砲轟。李榮浩控訴單依純侵權後，立刻登上微博熱搜。今單依純公開道歉，坦言自己巡演曲目的版權流程原本由主辦單位處理，因基於信任沒有逐一確認文件內容，直到事後才知道〈李白〉並未完成授權，單依純表示對此感到非常愧疚，也為辜負外界信任致歉。單依純在文中表示，決定停止〈李白〉所有後續演出，同時將相關宣傳素材下架，關閉涉及該曲的傳播內容，自己也會承擔版權費用與相關賠償，並配合李榮浩與版權方後續處理，盼能停止這次的風波。